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    3 июня 2026, 08:50 • Новости дня

    Ученые зафиксировали мощнейшую за полтора месяца вспышку на Солнце

    ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая с апреля вспышка класса М9.3

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью почти в самом центре солнечного диска произошел мощный взрыв балла М9.3, которому не хватило лишь 7% до экстремального уровня.

    Рекордное с 24 апреля явление зафиксировали в 4.36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. До порога экстремального Х-класса не хватило всего 7%.

    «Откровенно говоря, еще сутки назад казалось, что нет никаких шансов написать сегодня что-то подобное, но смотри ты», – признались специалисты. Ситуация начала осложняться накануне, когда график активности стал напоминать энцефалограмму.

    Взрывы происходят с интервалом около семи часов, их интенсивность постоянно нарастает. Следующий удар ожидается около полудня, он может превысить уровень X. При этом физические модели оценивают вероятность такого события лишь в 3%.

    Эпицентр находился почти в самом центре солнечного диска, поэтому возможные выбросы плазмы направлены прямо к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают формирование облака, сейчас явление считается безопасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне автоматические системы пропустили трехминутную солнечную вспышку предпоследнего класса мощности.

    Неделей ранее коронографы зафиксировали крупные выбросы плазмы после периода относительного покоя.

    В конце апреля на светиле произошла мощнейшая вспышка высшего балла Х2,5.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


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    31 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Полуметровые сугробы выросли на курорте «Роза Хутор» в конце мая

    Tекст: Ольга Иванова

    В последние выходные весны на сочинском горнолыжном курорте неожиданно выпало около полуметра снега, удивив местных жителей и туристов.

    Представители пресс-службы горнолыжного курорта «Роза Хутор» поделились информацией о необычных погодных условиях в горах Сочи, передает РИА «Новости». В конце мая природа преподнесла сюрприз, укрыв склоны свежим снегом.

    «На Роза пик на высоте 2320 метров выпало около 50 сантиметров снега за два дня», – заявили в пресс-службе курорта.

    В настоящее время на вершине температура опустилась до минус одного градуса, и осадки продолжаются. Тем временем в поселке Красная Поляна сохраняется пасмурная погода, а столбики термометров показывают 10 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года на территории комплекса «Роза Хутор» выпало до 70 сантиметров свежего снега.

    Из-за обильных осадков и лавинной опасности соседний курорт «Красная поляна» приостановил работу своих склонов.

    Осенью прошлого года специалисты зафиксировали на хребте Аибга аномально ранний снегопад.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

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    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

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    1 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

    «Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

    Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

    Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.

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    1 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    НАСА сообщило о планах строить лунную базу дронами и ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Специалисты из США собираются внедрить передовые разработки при создании постоянной инфраструктуры в космосе, передает РИА «Новости». Глава профильной программы Карлос Гарсиа-Галан подчеркнул важность новых технологий.

    «ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», - заявил Гарсиа-Галан.

    Сейчас проект находится на начальном этапе, поэтому инженеры действуют методом проб и ошибок. Представитель агентства пояснил, что разработчики только определяют необходимые системы и инструменты для установки.

    Ранее было объявлено о строительстве базы в три этапа. Сначала планируется доставить транспорт и создать энергетическую инфраструктуру. Затем появится подобие земной логистики, а финалом станет обеспечение длительного пребывания человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство допустило перспективу совместной работы с российскими специалистами над проектом обитаемой станции.

    В конце мая агентство заказало посадочные модули и беспилотники для масштабной лунной инфраструктуры.

    Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал начать строительство базы после высадки астронавтов в 2028 году.

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    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

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    2 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступление теплых солнечных дней нередко провоцирует обострение чувства одиночества и усиливает психологическое давление из-за необходимости постоянно демонстрировать радость, рассказала Daily Mail консультант Ханна Льюис из Compare My Health Insurance.

    По словам эксперта, в теплое время года многие начинают острее ощущать собственное одиночество. Это связано с тем, что социальные сети пестрят фотографиями чужого отдыха, создавая иллюзию всеобщего счастья. В результате человек сталкивается с внутренним давлением и необходимостью соответствовать навязанным стандартам.

    «Если вы чувствуете себя не так, как, по вашему мнению, «должны» чувствовать, это несоответствие может сделать плохое настроение более очевидным», – рассказала Льюис Daily Mail.

    Специалист порекомендовала отказаться от попыток искусственно вызывать у себя чувство благодарности или строить грандиозные планы. Гораздо эффективнее придерживаться привычного распорядка дня и меньше сравнивать свою жизнь с публикациями в интернете.

    Также важно поддерживать связь с близкими, которые могут тяжело переживать отсутствие компании.

    Увеличение продолжительности светового дня тоже способно незаметно повысить уровень стресса. Долгие вечера часто сдвигают время отхода ко сну, что неизбежно сказывается на эмоциональном фоне и может спровоцировать переутомление, предупредила специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвала способ избежать разочарования после праздников. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Психолог объяснила ностальгию по временам ковида.

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    1 июня 2026, 06:40 • Новости дня
    Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

    В предстоящие месяцы на ночном небе произойдут два заметных астрономических события, передает ТАСС. Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о поочередном сближении Юпитера с Венерой и Меркурием.

    «Юпитер и Венера – это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя», – пояснил специалист. Одно из таких соединений ожидается в ночь на десятое июня.

    По словам эксперта, расстояние между светилами сократится до 1,6 градуса. Второе сближение, на этот раз с Меркурием, произойдет в ночь на 15 августа. Ученый отметил, что это утреннее явление станет исключением, так как обычно подобные события скрыты из-за близости к Солнцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий текущего года.

    В январе ученые сообщили о кульминации редкого парада Меркурия, Венеры и Марса.

    В августе прошлого года над восточным горизонтом северного полушария выстроились в линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

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    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

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    2 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные водоемы достигли отметки в 15 градусов тепла, что в точности соответствует текущим температурным значениям на популярных южных курортах страны.

    По данным Гидрометцентра, в столичном регионе зафиксировано заметное потепление водоемов, передает ТАСС. «Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов», – сообщил представитель ведомства. Аналогичные значения синоптики сейчас отмечают в море у берегов Сочи и Феодосии.

    Главный врач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева призвала горожан пока воздержаться от купания. Специалист пояснила, что безопасными условиями считаются температура воздуха от 20 градусов и воды не ниже 18 градусов. Врач также напомнила о строгом запрете на плавание в необорудованных местах.

    Метеорологи поделились актуальными данными и по другим курортным направлениям. В Евпатории вода достигла 14 градусов, в Алуште – 12 градусов. Самое теплое море зафиксировано в Анапе и Ейске, где вода прогрелась до 18 и 19 градусов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спасатели МЧС рекомендовали москвичам плавать исключительно в специально оборудованных местах.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал открытие купального сезона в центральных регионах к середине июня. В конце мая Гидрометцентр зафиксировал потепление воды на курортах Сочи до 16 градусов.

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    1 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников связи

    Китайская ракета Long March-12B Y1 успешно вывела на орбиту спутники Qianfan

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках программы создания орбитальной сети широкополосной связи Китая состоялся успешный запуск ракеты-носителя с группировкой аппаратов серии Qianfan.

    Китайская ракета-носитель Long March-12B Y1 успешно вывела на заданные орбиты группу сетевых спутников Qianfan, сообщает агентство Синьхуа. Старт произвели в 11.40 по московскому времени с коммерческой площадки Дунфэн на северо-западе страны.

    Космическая миссия признана полностью успешной. Программа Qianfan нацелена на масштабное развертывание спутниковой группировки. Она предназначена для обеспечения широкополосной связи и эффективной передачи данных.

    Текущий пуск стал 647-м по счету для ракет-носителей семейства Long March. Китай продолжает активное развитие своей национальной космической инфраструктуры, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Китай запустил 18 аппаратов группировки «Цяньфань» с космодрома на острове Хайнань.

    В марте этого года ракета-носитель «Чанчжэн-8А» доставила на орбиту 20-ю партию низкоорбитальных интернет-спутников.

    В середине мая коммерческая ракета Kinetica-1 отправила в космос группу из пяти аппаратов различного назначения.

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    1 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт сообщил об уникальной операции с манипулятором на МКС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российском сегменте Международной космической станции впервые в истории осуществили одновременную транспортировку двух операторов с помощью европейского робота-манипулятора ERA, заявил командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

    Во время работы в открытом космосе удалось переместить сразу двух человек с одного модуля на другой, используя возможности роботизированной руки ERA, сказал Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

    «Впервые был проведен перенос двух операторов одновременно на руке с одного модуля на другой», – поделился космонавт.

    По словам Кудь-Сверчкова, такой подход позволил участникам выхода в открытый космос сберечь энергию для выполнения последующих задач, в частности, для работы с кассетами полупроводников. Он также отметил высокую слаженность действий всей команды, включая второго участника внекорабельной деятельности и оператора манипулятора, выразив удовлетворение результатами проведенной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС. Управлявший роботом-манипулятором ERA Андрей Федяев сообщил об экономии сил экипажа благодаря такому способу перемещения.

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    2 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Роскосмос сообщил об 11 тыс. черновиков заявлений в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые запущенный сервис на «Госуслугах» вызвал большой интерес среди россиян, желающих попасть в отряд космонавтов, черновики заявлений оформили 11 тыс. человек, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    Черновик заявления на вступление в отряд космонавтов через новый сервис на портале «Госуслуги» уже создали 11 тыс. человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», уточнив, что прием заявок продолжается до конца июня, а онлайн-сервис в этом году был запущен впервые совместно с Минцифры.

    В сообщении подчеркивается: «Отбор – очень строгий, но интерес к услуге высокий – черновик заявления создали уже 11 тыс. человек». Среди тех, кто оформляет заявления, – россияне в возрасте от 19 до 35 лет, при этом 76% составляют мужчины и 24% – женщины.

    В «Роскосмосе» напомнили, что к участию в конкурсе допускаются граждане России до 35 лет с высшим образованием из утвержденного перечня, стажем работы по специальности не менее трех лет и знанием одного из иностранных языков: английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. После прохождения заочного отбора на портале кандидатов пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им предстоит пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    Специалисты впервые применят искусственный интеллект для анализа физических и медицинских параметров претендентов.

    В конце прошлого года российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил государственную услугу прямо с орбиты Земли.

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    1 июня 2026, 08:46 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали дождливый июнь в Москве

    Специалист центра «Фобос» Леус сообщил о дождливом июне в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Температура воздуха в Москве в первом месяце лета превысит климатическую норму на один градус, при этом ожидаются частые дожди и грозы.

    В июне москвичей ждет теплая, но нежаркая погода с частыми осадками, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В первой половине месяца ночные температуры составят +10…+15 градусов, а днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов.

    По словам синоптика, средняя температура превысит норму на один градус. При этом шесть-семь дней будут дождливыми, а четыре-пять дней будут сопровождаться грозами. К концу месяца количество осадков приблизится к норме в 77 миллиметров.

    Прошедший май стал самым влажным в столице за последние пять лет. Выпало 74 миллиметра осадков, что составило 121% от нормы. Средняя температура достигла +15,5 градуса, превысив норму на 1,9 градуса, что сделало май одним из самых теплых в XXI веке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о резком похолодании с грозами после аномальной жары.

    В начале того же месяца базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала рекордное повышение температуры воздуха до 27,4 градуса.

    Перед стартом мая метеорологи прогнозировали превышение температурной климатической нормы всего на один градус.

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