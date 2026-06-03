Американского пилота дважды сбили в ходе конфликта с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский летчик истребителя F-15E был сбит два раза в ходе противостояния Соединенных Штатов и Ирана, передает РИА «Новости». В марте его самолет поразили кувейтские союзники, а в апреле – иранские военные.

Журналистский проект High Side со ссылкой на чиновников ВВС США опубликовал статью на платформе Substack. «Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном третьего апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», – отмечается в материале.

Авторы расследования подчеркивают, что этот военный стал первым со времен войны во Вьетнаме пилотом самолета с неподвижным крылом, которого сбили дважды за один конфликт. Известно, что после крушения бомбардировщика началась масштабная поисковая операция.

Одного из двух летчиков обнаружили быстро, а о возвращении второго президент США объявил в ночь на пятое апреля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что один кувейтский F/A-18 по ошибке уничтожил три американских F-15E.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о благополучном спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E.

В ходе этой спасательной операции американские и израильские военные потеряли 11 единиц различной авиатехники.

Месяцем ранее кувейтский истребитель F/A-18 по ошибке сбил сразу три американских самолета F-15.