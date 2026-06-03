  • Новость часаЗа ночь над Россией перехватили 354 украинских дрона
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленского поставили перед выбором между Бандерой и Польшей
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Джилл Байден: Мой муж мог победить Трампа на выборах в 2024 году
    Новым руководителем Национальной разведки США стал ипотечный финансист Пулте
    3 июня 2026, 06:44 • Новости дня

    Глава ОАК заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 подтверждает превосходство на поле боя над лучшими зарубежными воздушными и наземными вооружениями, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    Российский истребитель пятого поколения превосходит лучшие зарубежные воздушные и наземные комплексы на поле боя. Соответствующую информацию озвучил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, передает ТАСС.

    Руководитель корпорации подчеркнул уникальный статус отечественной машины. «Су-57 – это единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений», – сказал Бадеха. Он также добавил, что иностранные заказчики замечают эти успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил превосходство этого самолета над зарубежными аналогами.

    Американский журнал Military Watch Magazine назвал данную машину наиболее боеспособной среди истребителей пятого поколения.

    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

    Комментарии (21)
    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

    Комментарии (4)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на приобретение 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    Комментарии (11)
    2 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    @ Turkish Ministry of National Defence

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На видео в честь юбилея национальных военно-воздушных сил Турции засветился перспективный борт HAVA SOJ, способный подавлять радары и системы связи противника на большом расстоянии.

    Уникальные кадры с некрашеным воздушным судном, оснащенным внешними обтекателями и антеннами, опубликовало военное ведомство страны, передает TWZ.

    Проект создается на базе канадского самолета Bombardier Global 6000, в который интегрируются системы турецкой компании Aselsan. Всего планируется выпустить четыре таких борта.

    Управление оборонной промышленности Турции подчеркивает стратегическую важность новой разработки. «Платформы дистанционного глушения – это ценные активы, которые подавляют радары ПВО противника, нарушают циклы управления и мешают связи, проводя обман и шумовое глушение с больших расстояний без входа во враждебное воздушное пространство», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что самолет получит мощные радары и системы спутниковой связи. Изначально передать первый борт военным планировали еще три года назад, однако сроки разработки сдвинулись. Эксперты считают, что новинка вызовет большой интерес на экспортном рынке, поскольку на нее не распространяются американские ограничения на продажу оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевых беспилотников Kizilelma.

    На выставке SAHA EXPO в Стамбуле продемонстрировали полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции.

    Ранее турецкий беспилотный истребитель в ходе испытаний успешно поразил воздушную цель ракетой.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    В Китае создали невидимое покрытие для дронов

    СМИ: КНР выпускает на рынок стелс-покрытия для беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские разработчики выпустили на рынок радиопоглощающий материал, способный сделать беспилотные летательные аппараты незаметными для радиолокационных систем противовоздушной обороны.

    Китайская компания начала продажи инновационного покрытия, значительно снижающего радиолокационную заметность дронов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog. Материал серии XRAM-C представлен в трех модификациях для защиты от радаров различных диапазонов. Первый тип рассчитан на частоты X и Ku, второй работает с диапазонами S и C, а третий является комбинированным.

    Принцип действия технологии основан на преобразовании радиоволн в тепло вместо их отражения. Благодаря этому радиолокационные станции получают ослабленный сигнал, что затрудняет обнаружение и сопровождение аппарата системами ПВО. Слой материала толщиной около 0,5 миллиметра уменьшает отражаемость сигнала более чем вдвое.

    Масса покрытия составляет чуть более килограмма на квадратный метр, что позволяет сохранить дальность и продолжительность полета беспилотника. Состав выдерживает нагрев до 250 градусов, устойчив к морской воде, вибрациям и температурным перепадам. Материал поставляется в емкостях по 1,5 и 10 килограммов, поэтому нанести его можно самостоятельно в полевых условиях с помощью обычного краскопульта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые создали тончайшее радиопоглощающее покрытие для самолетов. До этого специалисты из КНР разработали универсальный складной беспилотник для полетов и подводного плавания.

    А в конце мая текущего года российские специалисты испытали автоматический зенитный комплекс «Цитадель» для уничтожения вражеских дронов.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 08:38 • Новости дня
    Глава ОАК назвал преимущества Су-75 Checkmate

    Глава ОАК Бадеха: Су-75 создается для Минобороны и экспорта

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate разрабатывается как для российских военных, так и для зарубежных клиентов с акцентом на снижение стоимости эксплуатации, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    Бадеха сообщил, что истребитель создается как для Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков, передает ТАСС.

    «Потенциал машины существенный. Сроки поставок будут зависеть от того, как мы проведем работу с заказчиками, от интереса и задач. Минобороны ставит задачу по снижению стоимости конечного изделия», – отметил Бадеха.

    Руководитель ОАК подчеркнул, что ключевым преимуществом однодвигательного Су-75 станет более низкая стоимость самого самолета и его эксплуатации. Он добавил, что сегодня для Минобороны это имеет большое значение и корпорация готова действовать в рамках обозначенных ведомством требований по цене.

    Ранее российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate.

    Летные испытания нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate займут несколько лет.


    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Студент из Тульской области рассказал о службе в войсках беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Молодой специалист из города Ефремов Алексей Новиков добровольно присоединился к войсках беспилотных систем, воспользовавшись специальным контрактом для молодежи.

    Учащийся химико-технологического техникума Алексей Новиков подписал годовой контракт на службу в войсках беспилотных систем, сообщает в Max «Герои спецоперации Z». Решение было принято после создания специализированных подразделений.

    В настоящее время молодой человек завершает обучение в дистанционном формате. Администрация учебного заведения пошла навстречу студенту, позволив ему совмещать получение образования с военной службой.

    По окончании учебы он получит сразу две специальности, став инженером контрольно-измерительных приборов и оператором беспилотных систем.

    «Меня всё устраивает. Я принял осознанное решение», – рассказал Алексей.

    Министерство обороны разъяснило условия набора студентов в войска беспилотных систем.

    Учащийся Томского политехнического университета Николай Иванов заключил контракт для применения своих знаний на военной службе.

    Студент Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск ради работы оператором дронов.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    Сроки за контрабанду военной продукции получили два белгородца

    За попытку контрабанды авиационной военной продукции осудили двоих белгородцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Учредитель и бывший сотрудник белгородской компании приговорены к реальным срокам наказания за попытку незаконного вывоза за рубеж товаров военного назначения.

    Суд вынес обвинительный приговор двоим жителям Белгородской области по делу о контрабанде продукции военного назначения, передает «Интерфакс». Фигурантами стали учредитель и бывший сотрудник одной из местных коммерческих организаций.

    По данным регионального управления ФСБ, осужденные попытались совершить преступление ради наживы. «За денежное вознаграждение попытались незаконно вывезти из Российской Федерации товары военного назначения, применяемые в авиационной сфере», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Действия подсудимых квалифицированы по статье о контрабанде военной продукции. Один из фигурантов получил семь лет колонии общего режима, второй приговорен к шести годам лишения свободы. Каждому из них также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года силовики задержали двоих жителей Белгорода за попытку вывоза военной продукции. Позже сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих для вертолетов на Украину.

    А весной текущего года правоохранители остановили незаконный экспорт боеприпасов на миллиард рублей.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Хегсет пообещал оспорить запрет суда на увольнение трансгендеров из ВС США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная инстанция в Соединенных Штатах заблокировала директиву американского военного ведомства об увольнении трансгендеров из рядов вооруженных сил страны, глава Пентагона Пит Хегсет пообещал оспорить это решение.

    Апелляционный суд по Округу Колумбия запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), передает РИА «Новости». Решение было принято двумя голосами судей против одного.

    В феврале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет подписал директиву, запрещающую трансгендерам проходить военную службу, последовав аналогичному указу президента США. Это решение ранее блокировалось федеральным судом, однако Верховный суд отменил его постановление.

    «Политика Хегсета является самоуправством и основана на предубеждении, и по этим причинам политика нарушает конституционное право истцов-заявителей на равную защиту законом», – отмечается в мнении одного из судей. По их оценке, запрет продиктован желанием навредить конкретной группе лиц.

    Постановление апелляционной инстанции касается исключительно действующих военных и не отменяет запрет на набор новых трансгендеров в армию.

    В ответ на это решение Пит Хегсет написал в социальной сети, что намерен встретиться с оппонентами в Верховном суде.

    Ранее президент Дональд Трамп в инаугурационной речи подчеркнул, что официальная политика США признает лишь два гендера – мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Между тем, ранее командование американских ВВС аннулировало все обращения трансгендерных военнослужащих на досрочный уход из армии, несмотря на изначальное одобрение заявок. До этого Пентагон ввел единые стандарты физподготовки для мужчин и женщин.

    Также ведомство сообщало, что прекращает прием новых рекрутов с историей гендерной дисфории и содействие медицинским процедурам, связанным с изменением пола.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    Париж ограничил участие Израиля в оружейной выставке Eurosatory

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Франции ограничили официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory в Париже, разрешив представить лишь средства ПВО, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    Руководство Франции установило жесткие рамки для израильской делегации на оружейной выставке Eurosatory в Париже, передает РИА «Новости».

    В последние годы местные власти уже неоднократно отказывали компаниям из еврейского государства в доступе на национальные профильные площадки.

    «Французское правительство проинформировало министерство обороны Израиля о своем решении запретить официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory, запланированной на конец этого месяца в Париже. В результате министерство обороны Израиля не сможет принять участие в выставке или организовать национальный павильон», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Новые правила лишают чиновников права посещать мероприятие и открывать национальный стенд. Израильским промышленникам разрешили показывать только комплексы противовоздушной обороны. Представители министерства назвали исключение наступательных вооружений позорным решением, которое продиктовано политическими расчетами и совершенно не вызывает удивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний черными щитами.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность.

    Весной текущего года Франция закрыла свое воздушное пространство для самолетов с военным грузом для еврейского государства.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    СМИ: Финляндия присоединится к французской инициативе ядерного сдерживания

    СМИ сообщили о возможном участии Финляндии в ядерной программе Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки рассматривают возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания, к которой также проявляют интерес прибалтийские государства, пишут западные СМИ.

    «Финляндия... не исключает возможности присоединиться к... (инициативе Франции по ядерному сдерживанию - ред.). Другие страны заинтересованы (в инициативе - ред.), в частности, прибалтийские», – цитирует РИА «Новости» публикацию газеты Express.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию», предполагающему увеличение числа боеголовок и совместные учения европейских стран.

    При этом в мартовский список Макрона, включавший восемь стран, Финляндия не вошла по просьбе президента Александра Стубба, чтобы избежать ассоциаций с готовящимися внутренними изменениями.

    Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы проявлением конфронтации. До этого Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Эммануэля Макрона.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 15:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о росте интереса студентов к службе операторами БПЛА

    Минобороны заявило о растущем интересе студентов к службе операторами дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская молодежь все чаще берет академические отпуска ради добровольного заключения контрактов для прохождения службы в подразделениях беспилотных систем, заявили в Минобороны.

    В Вооруженных силах России зафиксирован рост числа добровольцев из числа учащихся вузов и колледжей, растёт интерес студентов вузов и колледжей к службе в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В качестве примера ведомство приводит историю добровольца Вадима из Иркутской области. Юноша взял академический отпуск за полтора года до получения диплома. По прибытии в часть он прошел специальное тестирование для подбора оптимальной военной специальности.

    Сейчас молодой человек уже девятый месяц работает оператором по сбору информации с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что планирует продлить свой текущий контракт еще на один год.

    В министерстве подчеркнули, что минимальный срок службы в таких подразделениях составляет один год. При этом перевод специалистов в другие рода войск без их личного согласия полностью исключен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Министерство обороны разъяснило условия набора студентов в войска беспилотных систем. В мае учащийся Томского политехнического университета заключил контракт для службы в новом роде войск. Сегодня к подразделениям операторов дронов добровольно присоединился молодой специалист из Тульской области.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Компания Saab получила многомиллионный контракт на оснащение шведской ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    К 2030 году наземные подразделения шведской противовоздушной обороны получат современные сенсоры и системы управления стоимостью 129 млн долларов.

    Шведские власти заказали у местного производителя комплектующие для наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Общая сумма сделки оценивается в 129 млн долларов.

    «Компания Saab получила заказ от Шведского управления оборонного снабжения на поставку сенсоров и систем управления и контроля для наземных систем противовоздушной обороны, предназначенных для бригад шведской армии. Стоимость заказа составляет около 1,2 млрд шведских крон (примерно 129 млн долларов)», – сообщила компания.

    Ожидается, что передача готового высокотехнологичного оборудования в войска будет осуществляться в период с 2029 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 поразил шведский самолет SAAB 340 украинской армии.

    Власти Канады запланировали приобрести у Швеции новые самолеты радиолокационной разведки.

    Руководство концерна Saab объявило о готовности запустить на Украине мощности по сборке истребителей Gripen.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Рубио заявил о планах США продолжить вооружение Тайваня

    Рубио подтвердил рассмотрение рекордной оружейной сделки с Тайбэем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон продолжает изучать возможность отправки крупнейшего пакета военной помощи Тайваню на сумму около 14 млрд долларов, несмотря на недавние контакты с Пекином, о чем заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

    Американские власти не отказываются от идеи рекордного объема поставок вооружений тайваньской стороне. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил эту информацию во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает ТАСС.

    «Была вторая планировавшаяся сделка, о которой вы говорите. На 14 млрд долларов. И она продолжает рассматриваться», – заявил он.

    Глава американской дипломатии добавил, что ключевой задачей остается сохранение текущего положения дел в регионе. При этом политика Вашингтона по этому вопросу осталась неизменной даже после майского визита президента Дональда Трампа в Китай, подчеркнул он.

    В конце мая исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као отмечал временную приостановку данной инициативы. Задержка объяснялась проведением военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп приостановил поставки американского вооружения Тайваню. Однако еще до этого Рубио заявил о неизменности дипломатического курса Вашингтона. Позже стало известно, что американская администрация ожидает сохранения нынешнего статус-кво в регионе.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 06:20 • Новости дня
    Вашингтон запросил 5 млрд долларов на спутники для перехвата гиперзвуковых ракет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Космические силы США намерены потратить почти 5 млрд долларов в 2027 финансовом году на развитие орбитальной группировки для обнаружения высокоскоростных угроз.

    Для системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируется масштабное расширение сети космических аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы ведомства.

    Основная часть финансирования в размере 3,56 млрд долларов пойдет на создание низкоорбитальной группировки. В 2027 году на орбиту выведут 54 дополнительных спутника и восемь экспериментальных аппаратов.

    Еще 1,41 млрд долларов американское военное ведомство направит на развитие среднеорбитальной сети. Запуск первых 12 аппаратов от компании Millennium Space Systems намечен на конец 2027 года. При этом вторая серия спутников от BAE Systems задерживается из-за урезания бюджета конгрессом.

    На 2026 год на эти программы выделили в два раза меньше средств. При этом контрольно-бюджетное управление страны ранее предупреждало, что Пентагон может сорвать сроки создания системы выявления ракетных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил об уязвимости американской противоракетной обороны перед гиперзвуковым оружием. Ожидаемая стоимость системы «Золотой купол» выросла до 185 млрд долларов из-за развития космического сегмента.

    Космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Глава Минобрнауки сообщил о введении четырех обязательных дисциплин во всех вузах
    Уроженец Белоруссии Гофман возглавил «Моссад»
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    В Нидерландах решили отменить присвоение фамилии отца по умолчанию
    Немцев обманули на 5,4 млрд евро на счетах за газ и свет
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке