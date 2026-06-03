Вашингтон запросил 5 млрд долларов на спутники для перехвата гиперзвуковых ракет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Для системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируется масштабное расширение сети космических аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы ведомства.

Основная часть финансирования в размере 3,56 млрд долларов пойдет на создание низкоорбитальной группировки. В 2027 году на орбиту выведут 54 дополнительных спутника и восемь экспериментальных аппаратов.

Еще 1,41 млрд долларов американское военное ведомство направит на развитие среднеорбитальной сети. Запуск первых 12 аппаратов от компании Millennium Space Systems намечен на конец 2027 года. При этом вторая серия спутников от BAE Systems задерживается из-за урезания бюджета конгрессом.

На 2026 год на эти программы выделили в два раза меньше средств. При этом контрольно-бюджетное управление страны ранее предупреждало, что Пентагон может сорвать сроки создания системы выявления ракетных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил об уязвимости американской противоракетной обороны перед гиперзвуковым оружием. Ожидаемая стоимость системы «Золотой купол» выросла до 185 млрд долларов из-за развития космического сегмента.

Космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков.