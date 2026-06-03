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    3 июня 2026, 06:10 • Новости дня

    Российские ученые усовершенствовали системы связи для дальнего космоса

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Московского авиационного института (МАИ) завершили исследование по модернизации передачи данных с межпланетных аппаратов, предложив использовать индивидуальные орбиты для спутников-ретрансляторов.

    Исследователи нашли способ повысить эффективность обмена информацией с космическими кораблями, оснащенными электроракетными двигателями, передает ТАСС.

    Во время длительных миссий такие установки часто создают серьезные радиопомехи.

    Для решения проблемы эксперты МАИ предложили применять методы слепого разделения сигналов. Это позволит надежно отфильтровать полезную информацию от шумов на основе статистических свойств.

    Дополнительно инженеры разработали концепцию вывода специального аппарата-ретранслятора на индивидуальную орбиту сопровождения. Он будет двигаться синхронно с целевым кораблем, предотвращая затухание радиосигнала на огромных дистанциях.

    «Результаты проведенного исследования создают новый технологический задел для реализации сложных межпланетных программ и открывают новые возможности для надежной связи на расстояниях в сотни миллионов километров. В настоящее время они переданы в профильные предприятия ракетно-космической отрасли для дальнейшей практической отработки», – рассказали представители университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания плазменных двигателей для межпланетных миссий. Специалисты МАИ разработали импульсный плазменный инжектор для изучения ионосферы Земли.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


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    2 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    New Scientist сообщил о намеренных опечатках для доказательства авторства без ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    В цифровую эпоху авторы стали использовать опечатки и грамматические неточности, чтобы доказать непричастность нейросетей к созданию их текстов, отмечает New Scientist.

    Стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о качественном письме, пишет New Scientist. В современных условиях слишком грамотный и отполированный текст часто вызывает подозрения в использовании нейросетей.

    «Они сказали, что текст хороший, но читается так, будто написан искусственным интеллектом», – поделилась подруга автора статьи. Ее профессионализм поставили под сомнение из-за слишком безупречного стиля изложения. Навыки, которые раньше свидетельствовали об уме и старании, начинают терять свою ценность.

    Проблема заключается в неспособности надежно выявлять сгенерированный контент. Исследования показывают, что ни люди, ни программы не могут точно отличить машинный текст от человеческого. Из-за этого многие университеты отказались от использования систем проверки на плагиат.

    В условиях неопределенности писатели и соискатели стали использовать человеческий фактор. Повторяющиеся слова или небольшие грамматические оплошности превратились в доказательство авторства.

    Рекрутеры даже советуют кандидатам оставлять одну намеренную опечатку в сопроводительном письме, чтобы подтвердить, что его писал живой человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, люди намеренно добавляют опечатки в тексты для доказательства своего авторства.

    Исследователи зафиксировали создание половины всех новых книг с помощью нейросетей.

    Пользователи интернета ввели специальную предупредительную маркировку «AI;DR» для сгенерированных искусственным интеллектом материалов.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    31 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Российские ученые вывели устойчивый к изменениям климата вид коров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили в Минобрнауки России.

    Специалисты вывели первых животных благодаря масштабной генетической работе, передает РИА «Новости». Молодняк чувствует себя хорошо и развивается в соответствии с возрастом.

    «В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л.К. Эрнста получили первых пять зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров. Они станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям», – подчеркнули в ведомстве.

    Впереди уникальных телят ждет множество научных исследований. Подобные эксперименты уже проводились советскими учеными во второй половине XX века в опытном хозяйстве «Снегири», когда черную пеструю корову скрестили с быками зебу из Индии, Кубы и Азербайджана.

    До сегодняшнего дня сохранилось не более нескольких сотен потомков тех животных. Они отличаются высокой устойчивостью к распространенным заболеваниям, включая бруцеллез и лейкоз, а жирность их молока достигает 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае клонированная корова Звездочка принесла здоровое потомство естественным путем.

    Ранее отечественные специалисты создали импортозамещенную систему анализа генома для сельскохозяйственных животных.

    Президент России Владимир Путин выразил удивление достижениями российской генетики при выращивании быков весом до одной тонны.

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    31 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Российские разработчики создали метод борьбы с враньем нейросетей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команда из Университета Решетнева создала методику избавления нейросети от недостоверных или выдуманных фактов, разработка может применяться в образовании, на «Госуслугах», в медицине и юриспруденции, сообщили в вузе.

    Авторы технологии из Университета Решетнева предложили эффективное решение проблемы генерации ложных данных нейросетями, передает РИА «Новости». Обычно для минимизации подобных ошибок применяются RAG-системы, однако они не исключают сбоев из-за опечаток или неполноты баз данных.

    «Чтобы решить эту задачу, команда под руководством доцента кафедры систем автоматизированного и интеллектуального обеспечения Анастасии Поляковой проанализировала типовые сценарии «галлюцинаций» и создала их классификатор», – рассказали в красноярском вузе. Затем специалисты подготовили автоматизированный алгоритм стресс-тестирования для сравнения генерации с эталонными показателями.

    Главным результатом работы стал прототип модуля мониторинга, функционирующий в режиме реального времени. Программа анализирует входящие запросы, оценивает риск выдачи ложного ответа и присваивает модели специальный балл уверенности.

    В случае выявления ошибки или низкой степени достоверности система немедленно оповещает оператора. Созданный метод отличается высокой универсальностью и не привязан к конкретному искусственному интеллекту. Разработку планируют внедрять в образовательные сервисы, медицину, юриспруденцию и портал государственных услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МГППУ разработали систему для проверки ответов нейросетей на наличие галлюцинаций.

    Эксперты ВТБ объяснили причину появления вымышленных фактов особенностями построения языковых моделей.

    Специалист НИУ ВШЭ посоветовал снижать температуру генерации для уменьшения количества ошибок искусственного интеллекта.

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    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

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    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

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    1 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

    «Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

    Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

    Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.

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    1 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    НАСА сообщило о планах строить лунную базу дронами и ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Специалисты из США собираются внедрить передовые разработки при создании постоянной инфраструктуры в космосе, передает РИА «Новости». Глава профильной программы Карлос Гарсиа-Галан подчеркнул важность новых технологий.

    «ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», - заявил Гарсиа-Галан.

    Сейчас проект находится на начальном этапе, поэтому инженеры действуют методом проб и ошибок. Представитель агентства пояснил, что разработчики только определяют необходимые системы и инструменты для установки.

    Ранее было объявлено о строительстве базы в три этапа. Сначала планируется доставить транспорт и создать энергетическую инфраструктуру. Затем появится подобие земной логистики, а финалом станет обеспечение длительного пребывания человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство допустило перспективу совместной работы с российскими специалистами над проектом обитаемой станции.

    В конце мая агентство заказало посадочные модули и беспилотники для масштабной лунной инфраструктуры.

    Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал начать строительство базы после высадки астронавтов в 2028 году.

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    1 июня 2026, 06:40 • Новости дня
    Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

    В предстоящие месяцы на ночном небе произойдут два заметных астрономических события, передает ТАСС. Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о поочередном сближении Юпитера с Венерой и Меркурием.

    «Юпитер и Венера – это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя», – пояснил специалист. Одно из таких соединений ожидается в ночь на десятое июня.

    По словам эксперта, расстояние между светилами сократится до 1,6 градуса. Второе сближение, на этот раз с Меркурием, произойдет в ночь на 15 августа. Ученый отметил, что это утреннее явление станет исключением, так как обычно подобные события скрыты из-за близости к Солнцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий текущего года.

    В январе ученые сообщили о кульминации редкого парада Меркурия, Венеры и Марса.

    В августе прошлого года над восточным горизонтом северного полушария выстроились в линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

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    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

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    1 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников связи

    Китайская ракета Long March-12B Y1 успешно вывела на орбиту спутники Qianfan

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках программы создания орбитальной сети широкополосной связи Китая состоялся успешный запуск ракеты-носителя с группировкой аппаратов серии Qianfan.

    Китайская ракета-носитель Long March-12B Y1 успешно вывела на заданные орбиты группу сетевых спутников Qianfan, сообщает агентство Синьхуа. Старт произвели в 11.40 по московскому времени с коммерческой площадки Дунфэн на северо-западе страны.

    Космическая миссия признана полностью успешной. Программа Qianfan нацелена на масштабное развертывание спутниковой группировки. Она предназначена для обеспечения широкополосной связи и эффективной передачи данных.

    Текущий пуск стал 647-м по счету для ракет-носителей семейства Long March. Китай продолжает активное развитие своей национальной космической инфраструктуры, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Китай запустил 18 аппаратов группировки «Цяньфань» с космодрома на острове Хайнань.

    В марте этого года ракета-носитель «Чанчжэн-8А» доставила на орбиту 20-ю партию низкоорбитальных интернет-спутников.

    В середине мая коммерческая ракета Kinetica-1 отправила в космос группу из пяти аппаратов различного назначения.

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    1 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт сообщил об уникальной операции с манипулятором на МКС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российском сегменте Международной космической станции впервые в истории осуществили одновременную транспортировку двух операторов с помощью европейского робота-манипулятора ERA, заявил командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

    Во время работы в открытом космосе удалось переместить сразу двух человек с одного модуля на другой, используя возможности роботизированной руки ERA, сказал Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

    «Впервые был проведен перенос двух операторов одновременно на руке с одного модуля на другой», – поделился космонавт.

    По словам Кудь-Сверчкова, такой подход позволил участникам выхода в открытый космос сберечь энергию для выполнения последующих задач, в частности, для работы с кассетами полупроводников. Он также отметил высокую слаженность действий всей команды, включая второго участника внекорабельной деятельности и оператора манипулятора, выразив удовлетворение результатами проведенной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС. Управлявший роботом-манипулятором ERA Андрей Федяев сообщил об экономии сил экипажа благодаря такому способу перемещения.

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    2 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    Глава НАСА назвал сроки восстановления стартовой площадки Blue Origin

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил телеканалу CNBC, что на восстановление поврежденной при взрыве стартовой площадки Blue Origin, потребуется «довольно много времени».

    В четверг, 28 мая, компания Blue Origin Джеффа Безоса проводила испытания своей массивной ракеты New Glenn на стартовой площадке Космических сил в Кейп-Канаверале, штат Флорида. Ракета взорвалась, превратившись в огненный шар. Безос подтвердил, что персонал Blue Origin в безопасности, и пообещал восстановить работу, назвав произошедшее «очень тяжелым днем».

    Айзекман заявил в интервью CNBC на саммите CEO Council, что 2028 год «вполне соответствует» возможному сроку восстановления после сбоя.

    «В целом, мы все объединяемся вокруг идеи, что, безусловно, хотим, чтобы Blue Origin добилась больших успехов. Поэтому необходимо восстановить площадку, обеспечить экспертную поддержку, провести анализ первопричин. Давайте выясним, что сломалось, а затем будем двигаться дальше», – предложил глава НАСА.

    В пятницу Айзекман, Безос и генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп посетили стартовую площадку и обратились к сотрудникам космического стартапа. В субботнем посте в X Лимп написал, что Blue Origin с тех пор частично восстановила доступ к стартовой площадке и разработала план по ее восстановлению.

    «Что касается тяжелых ракет-носителей, знаете, действительно тяжелых, то здесь участвуют SpaceX и Blue Origin, и очевидно, что одна из них сейчас простаивает на стартовой площадке», – сказал Айзекман.

    Ракета New Glenn была разработана компанией Blue Origin для конкуренции с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, а также с тяжелой ракетой-носителем Vulcan компании United Launch Alliance.

    У компании Blue Origin всего одна стартовая площадка New Glenn, поэтому взрыв в четверг стал разрушительным происшествием. Компания планирует использовать стартовую площадку New Glenn с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии, но эта площадка находится в стадии разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при запуске. Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента. Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде.

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    2 июня 2026, 11:53 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о мощной трехминутной вспышке на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

    Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

    Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут. «На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

    Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

    Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.

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    2 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Роскосмос сообщил об 11 тыс. черновиков заявлений в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые запущенный сервис на «Госуслугах» вызвал большой интерес среди россиян, желающих попасть в отряд космонавтов, черновики заявлений оформили 11 тыс. человек, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    Черновик заявления на вступление в отряд космонавтов через новый сервис на портале «Госуслуги» уже создали 11 тыс. человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», уточнив, что прием заявок продолжается до конца июня, а онлайн-сервис в этом году был запущен впервые совместно с Минцифры.

    В сообщении подчеркивается: «Отбор – очень строгий, но интерес к услуге высокий – черновик заявления создали уже 11 тыс. человек». Среди тех, кто оформляет заявления, – россияне в возрасте от 19 до 35 лет, при этом 76% составляют мужчины и 24% – женщины.

    В «Роскосмосе» напомнили, что к участию в конкурсе допускаются граждане России до 35 лет с высшим образованием из утвержденного перечня, стажем работы по специальности не менее трех лет и знанием одного из иностранных языков: английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. После прохождения заочного отбора на портале кандидатов пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им предстоит пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    Специалисты впервые применят искусственный интеллект для анализа физических и медицинских параметров претендентов.

    В конце прошлого года российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил государственную услугу прямо с орбиты Земли.

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