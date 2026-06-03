США подтвердили удар по Ирану

CENTCOM подтвердило удар по иранскому острову Кешм

Tекст: Антон Антонов

CENTCOM сообщает в X, что 2 июня американские силы успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли ответные удары в порядке самообороны по острову Кешм.

Иран выпустил несколько ракет по странам региона: две ракеты, направленные в сторону Кувейта, упали раньше времени или разрушились в полете, еще три, летевшие к Бахрейну, были уничтожены ПВО США и Бахрейна.

Незадолго до этого американские военные сбили три ударных беспилотника, запущенных Ираном в сторону гражданских судов, законно шедших через региональные воды.

В ответ ударами США была поражена иранская наземная станция управления на острове Кешм. Потерь среди американского персонала нет, силы CENTCOM, по их словам, остаются в состоянии повышенной готовности во время продолжающегося режима прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы.

Минобороны Кувейта сообщило, что ПВО противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников».