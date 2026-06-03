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    3 июня 2026, 01:15 • Новости дня

    Над иранским островом Кешм прогремели взрывы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы, также сообщается о работе ПВО Кувейта, передают иранское агентство Mehr и Минобороны эмирата.

    По данным Mehr, «в ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм». Отмечается, что происхождение этих звуков пока не установлено, официальные структуры Ирана ситуацию не комментировали.

    Параллельно система ПВО Кувейта отражает воздушные удары. Ведомство сообщило, что ПВО в настоящее время противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    По его словам, возобновление боевых действий с США неизбежно.

    1 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиабаза американских вооруженных сил оказалась под ответным ударом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщили в самой КСИР.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении авиабазы, с территории которой ранее был совершен налет на иранский остров Сирик, передает ТАСС.

    «В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», – говорится в заявлении КСИР.

    Перед этим Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении локальной операции на выходных. Американские военные атаковали радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции из-за бомбардировок объекта около Бендер-Аббаса. Министр финансов США Скотт Бессент назвал все действия Вашингтона в отношении Ирана исключительно оборонительными.

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    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    31 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Парламент Ирана объявил Тегеран победителем в противостоянии с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США.

    Представители иранского парламента уверены в триумфе своего государства, передает РИА «Новости». Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи подчеркнул особый статус страны после недавних событий.

    «Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей», – заявил политик.

    Обострение ситуации произошло 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. Жертвами ударов стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны договорились о прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Возобновление активных боевых действий пока не фиксировалось. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду портов исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем.

    Посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур сообщил о провале Соединенных Штатов на поле боя.

    Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о недостижении Вашингтоном поставленных военных целей.

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    31 мая 2026, 04:29 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.

    На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.

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    1 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон окончательно уступил в ближневосточном противостоянии с Тегераном, что свидетельствует о неуклонном снижении американского влияния в условиях формирующегося многополярного мира, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

    Выступая на шестом международном экспертном форуме «Россия – Ближний Восток», Борисенко подчеркнул этот факт. «Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что глобальное влияние Соединенных Штатов продолжит стремительно падать. По его словам, текущая ситуация на Ближнем Востоке служит ярким подтверждением ослабления гегемонии Вашингтона на мировой арене.

    «Как нам представляется, в многополярном мире влияние США будет неуклонно уменьшаться. Мы это видим уже сейчас на примере конфликта с Ираном», – сказал он.

    Одновременно Москва выразила надежду на продолжение переговорного процесса для нормализации двусторонних отношений. Борисенко отметил необходимость сохранения ситуации в политико-дипломатическом русле, чтобы избежать срыва диалога и возвращения к открытому военному противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о поражении США в недавнем конфликте.

    Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении противостояния с Тегераном. При этом вооруженные силы Исламской республики пригрозили открытием новых фронтов в случае повторной американской агрессии.

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    2 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации конфликта в Ливане во время телефонного разговора в понедельник, сообщили Axios три чиновника.

    Ранее в понедельник Иран пригрозил отказаться от переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «чертовым психом» и обвинил его в неблагодарности. Он также затормозил осуществление плана Израиля по нанесению удара по Бейруту, пишет Axios.

    Один американский чиновник сообщил, будто Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз о бомбардировке ливанской столицы приведет к дальнейшей изоляции Израиля во всем мире.

    Трамп пытался убедить Нетаньяху в том, что американский лидер помог тому избежать тюрьмы, ссылаясь на его поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

    «Да ты, черт тебя дери, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», – передал беседу двух политических товарищей один из информаторов издания.

    Другой источник сказал, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого черта ты делаешь?»

    Еще один источник указывал на то, что Трамп был обеспокоен убийством Израиля мирных жителей в Ливане, и возражал против того, чтобы израильтяне разрушали здания.

    В итоге, по данным источника Axios в Израиле, страна не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

    Несмотря на несколько напряженных разговоров между Трампом и Нетаньяху, один из чиновников сказал, что это был один из худших разговоров с начала его второго президентского поста. После телефонного разговора Трамп написал в Truth Social об успешных  переговорах с Ливаном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. В иранском парламенте поставили условие переговорам с США, а президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

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    1 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tasnim: Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

    «Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

    Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

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    1 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД: Визит Зеленского не принесет пользы странам Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока не принесет никакой добавленной стоимости для арабских государств, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на полях VI Международного научно-экспертного форума «Россия – Ближний Восток».

    Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

    «Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

    Ранее Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.

    В марте Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    31 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Bloomberg заявило о пострадавших при ударе Ирана американских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены, сообщает Bloomberg.

    По базе в Кувейте был нанесен удар иранской баллистической ракетой, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

    По словам источника, снаряд удалось перехватить, однако падающие обломки ранили около пяти человек. Среди пострадавших оказались как военнослужащие, так и подрядчики.

    Кроме того, атака привела к уничтожению одного ударного беспилотника MQ-9 Reaper и серьезному повреждению еще как минимум одного аппарата. Стоимость каждого такого дрона составляет около 30 млн долларов. Центральное командование США пока не ответило на запрос о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия в ходе конфликта с Ираном потеряла пятую часть тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле пятнадцать военнослужащих США получили ранения при ударе иранского дрона по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции поразил этот военный объект баллистическими ракетами.

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    31 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран внесет новые поправки в возможный текст соглашения с США, заявил источник агентства Tasnim, знакомый с данными американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил новые поправки к существующему документу.

    «Обмен текстами продолжается, и Иран, как всегда, применит свои поправки к документу, и пока ничего окончательно не решено», – приводит Telegram-канале Tasnim слова информатора.

    Он подчеркнул, что критерий для Ирана – «это текст, который мы принимаем сами», и внесение поправок Трампом не означает их Иран их безоговорочно примет.

    Источник сообщил, что Иран полностью готов к ситуации недопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

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    31 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еще 28 торговых судов прошли через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следует из заявления пресс-службы ВМС КСИР.

    Очередная группа торгового флота благополучно пересекла акваторию Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Движение кораблей осуществлялось при строгой координации с Корпусом стражей исламской революции.

    «В течение прошедших суток 28 судов, включая нефтетанкеры, контейнеровозы и другие типы торговых судов, прошли через Ормузский пролив после получения разрешения на проход и при координации ВМС КСИР», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы иранского военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая у Ормузского пролива скопилось около полутора тысяч ожидающих разрешения на проход коммерческих судов.

    Позже капитаны тридцати кораблей согласовали с иранскими военными условия перехода.

    На следующий день военно-морские силы Ирана обеспечили безопасный транзит тридцати пяти различных судов.

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    31 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Армия Израиля захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия установила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где расположена крепость крестоносцев Бофор, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Подразделения израильской армии успешно продвинулись вглубь ливанской территории, передает ТАСС. Министр обороны страны Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X фотографии с места событий. На кадрах видно, как над развалинами исторического памятника развеваются флаги пехотной бригады «Голани» и самого государства.

    «По указанию премьер-министра и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор – одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Исраэль Кац приказал армии подготовиться к расширению военной операции на ливанской территории.

    Ранее израильские подразделения пересекли границу для закрепления на нескольких контрольных точках в южной части соседней страны.

    Несколько дней назад Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана и более 135 объектов шиитского движения.

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    31 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    Иран возобновил добычу газа на трех платформах

    Tекст: Ольга Иванова

    В Персидском заливе успешно восстановили работу трех прибрежных платформ на крупном нефтегазовом месторождении Южный Парс, деятельность которых ранее пришлось прекратить.

    Возобновление добычи газа на юге Ирана стало возможным благодаря усилиям специалистов, передает РИА «Новости». Глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани подтвердил успешное завершение работ на трех объектах.

    «С упором на технические возможности экспертов нефтяной промышленности, комплексное управление производством и использование максимума от существующего потенциала, восстановление мощностей по добыче и переработке природного газа на этом совместном месторождении идет успешно», – заявил Дехгани. Он подчеркнул, что на данный момент три прибрежных платформы уже функционируют.

    Ранее часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля по перерабатывающим мощностям Южного Парса. По словам руководителя организации, план по возвращению к максимальным показателям добычи и переработки реализуется со всей серьезностью и будет продолжен в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте инфраструктура месторождения Южный Парс подверглась атаке со стороны США и Израиля.

    Массированные авиаудары нанесли серьезный ущерб энергетическим мощностям страны.

    Иранские военные пообещали жесткий ответ за нападения на свои объекты.

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    2 июня 2026, 02:14 • Новости дня
    Кнайсль посоветовала США беспроигрышный путь к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    Для стабилизации ситуации в Персидском заливе американским войскам необходимо немедленно остановить нанесение ракетных ударов по иранской и ливанской территориям, поделилась рекомендацией бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    Дипломат отметила, что Тегеран стремится заключить соглашение по судоходству через Ормузский пролив, аналогичное конвенции о статусе Босфора и Дарданелл.

    «(Президент США Дональд) Трамп говорит об обогащении урана, но дело все в Ормузском проливе. В первую очередь США должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан. <...> Это мой главный совет», – поделилась Кнайсль с РИА «Новости» кулуарах Мастерской новых медиа.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал незамедлительно передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран Ирана для уничтожения. Политик заявлял, что новая сделка с Тегераном практически согласована.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали атаковать иранские объекты, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры завершились безрезультатно, а американские силы начали блокаду портов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Позже он объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

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    2 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    В иранском парламенте поставили условие переговорам с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговорный процесс с США будет приостановлен, а Тегеран выступит против Израиля, если израильские военные действия против Ливана не прекратятся, сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф после беседы с ливанским коллегой.

    «В беседе с моим братом Набихом Берри, спикером парламента Ливана, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс переговоров, но и выступим против режима. Да здравствует сопротивление! Да здравствует защита родины! Да здравствует братство двух народов Ирана и Ливана!» – сказано в сообщении Telegram-канала Галибафа.

    Ранее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.


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