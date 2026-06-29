BFMTV: В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне

BFMTV: Среди пострадавших при взрыве в Монако могут быть россияне

Tекст: Катерина Туманова

По данным Департамента общественной безопасности Монако, на камерах видеонаблюдения видно, как человек кладет рюкзак на землю перед взрывом около 21 часа, передает телеканал BFMTV.

«В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, двое из них находятся в критическом состоянии. Один получил незначительные травмы. По данным французской полиции, жертвы имеют украинское и русское происхождение», – передает телеканал.

Правоохранители ввели «Красный план» и сообщили, что подозреваемый в бегах.

В княжестве Монако «красный план» – это «заранее разработанная стратегия действий на случай внезапного события, повлекшего или способного повлечь многочисленные жертвы. Он предусматривает постепенное увеличение ресурсов в зависимости от числа пострадавших».

В качестве подкрепления были вызваны пять автомобилей и 14 пожарных машин из департамента Приморские Альпы.

По данным AFP, около 22.00 правительство сообщило о трех пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения. По данным французской полиции, пострадавшие – украинцы и россияне.

Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедший в Монако взрыв терактом.

«Совершенный этим вечером теракт – это трагедия, поразившая Монако», – написал он в соцсети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках. При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель. Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.