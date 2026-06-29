Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

Tекст: Катерина Туманова

«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

«Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

«Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского болтовней.