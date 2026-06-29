Page Six назвал причину смерти звезды фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз

Page Six: Звезда фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз умерла от СПИДа

Tекст: Катерина Туманова

Главной причиной смерти 35-летней актрисы Дэйви Чейз стал синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Согласно отчету судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, характер смерти признан естественным, передает Page Six.

В документе также упоминается хроническое употребление нескольких видов психоактивных веществ за короткий промежуток времени. По словам бойфренда актрисы Роя Эрнандеса, Чейз скончалась 16 июня после того, как у нее диагностировали менингит и несколько серьезных инфекций крови, приведших к сепсису.

Незадолго до трагедии Эрнандес создал кампанию на платформе GoFundMe. «Дэйви Чейз, моя девушка, всегда была светом в моей жизни. Многие знают ее как талантливого ребенка-актера из «Лило и Стич», «Унесенных призраками» и «Донни Дарко». Но за кулисами она столкнулась с большими трудностями», – написал он.

Эрнандес добавил, что после трудного детства и конфликта с семьей Чейз подвергалась травле и с трудом жила в Лос-Анджелесе.

В начале месяца актрису госпитализировали из-за недоедания. На момент создания сбора средств врачи оценивали состояние Чейз как критическое, предупреждая, что времени осталось немного.

Дэйви Чейз прославилась в 2002 году благодаря главным ролям и озвучке в мультфильме Disney «Лило и Стич» и фильме ужасов «Звонок», за который получила премию MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей».

Ее карьера включала участие в сериале HBO «Большая любовь», фильмах «Донни Дарко» и «Сабрина – маленькая ведьма». Последний раз Чейз появилась на экране в 2016 году в картине «Американская романтика».

Сыгравшая зловещий призрак в фильме «Звонок» актриса Дэйви Чейз умерла в 35 лет 16 июня.

