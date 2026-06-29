Словаки отказались голосовать за лишение Фицо привилегий

Социологи спрогнозировали срыв референдума о лишении Фицо пожизненных выплат

Tекст: Валерия Городецкая

Ожидаемое количество участников плебисцита составит всего 26,5%, что не позволит признать его результаты действительными, передает РИА «Новости». Само голосование назначено на 4 июля.

Инициатива оппозиции предполагает отмену пожизненного содержания Фицо. Кроме того, гражданам предложат высказаться о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального антикриминального агентства, ранее упраздненных кабинетом министров.

«Собираются принять участие в референдуме 26,5% опрошенных, 73,5% – участвовать в референдуме не планируют», – говорится в исследовании для издания Dennik N. Эксперты допускают дальнейшее снижение активности избирателей на фоне сезона отпусков и слабой информационной кампании.

Для признания процедуры состоявшейся требуется участие более 50% граждан. За всю историю страны успешным оказался лишь один из девяти референдумов – голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года собрало свыше 52% голосов.

В мае этого года словацкий премьер-министр посетил Москву для участия в праздновании Дня Победы. После этого визита европейские политики обрушились с критикой на главу правительства.