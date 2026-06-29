Мишустин поддержал сокращение числа неэффективных форумов в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с Мишустиным обратила внимание на избыточное количество проводимых в стране форумов, передает ТАСС.

По ее словам, они не только требуют значительного государственного финансирования, но и отвлекают государственных служащих от их прямых обязанностей.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите – минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», – ответил он.

Мишустин добавил, что организацией подобных мероприятий должен заниматься бизнес. Правительство готово поддерживать инициативы предпринимателей и промышленников в разумных пределах и в соответствии с функциями государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин исключил форум «Армия» из перечня международных выставок.