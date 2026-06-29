Полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде

Стрельбу в немецком Штаде устроил житель Германии турецкого происхождения

Tекст: Вера Басилая

Шуоль заявил. что стрельбу в немецком городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, передает ТАСС.

«О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», – сказала Шуоль.

По словам представителя полиции, мужчина был известен правоохранительным органам, но его не считали опасным для окружающих. Орудие преступления уже изъято.

Шуоль уточнила, что все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Причиной трагедии мог стать конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и ее мать находились в учреждении в момент происшествия и не пострадали.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел из-за выяснения личных отношений.