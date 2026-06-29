В Подмосковье задержали напавших на инспектора ДПС автоподставщиков

Tекст: Денис Тельманов

В Московской области правоохранители поймали подозреваемых в применении насилия и оскорблении представителя власти, передает РИА «Новости». Ранее появилась информация о конфликте приезжих с полицейским в Москве.

Злоумышленники планировали оформить фиктивную аварию, однако потерпевший вызвал наряд. Прибывший на место инспектор столкнулся с агрессией: молодые люди угрожали ему дракой и попытались ударить со спины. По факту инцидента столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

«В результате скоординированных действий следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции установлены и задержаны лица, подозреваемые в применении насилия и оскорблении представителя власти», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в ближайшее время фигурантов доставят на допрос для проведения следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело против группы автоподставщиков за угрозы инспектору ДПС. В октябре прошлого года трое мужчин избили сотрудника патрульной службы в лесопарковой зоне столицы. В феврале 2025 года задержанный за нападение на экипаж ДПС в Новой Москве мужчина раскаялся в содеянном.