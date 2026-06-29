Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября

Tекст: Елизавета Шишкова

Cейчас профильные органы по поручению президента продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. При этом до начала октября 2026 года действующие правила участия в «Семейной ипотеке» останутся прежними, говорится в сообщении Минфина.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также пояснил на своей странице в Max, что обсуждение новых условий программы продолжается, однако в ближайшее время изменений не ожидается. По его словам, власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития «Семейной ипотеки», чтобы сделать поддержку более адресной и усилить ее влияние на демографические показатели.

«На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию», – отметил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что при принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. «Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», – заявил он.

Программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года и остается одной из самых востребованных мер льготного кредитования жилья. По словам Хуснуллина, за время ее работы жилищные условия с помощью программы улучшили более двух млн семей. На текущий момент программа официально продлена президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

Последние изменения в программу были внесены с 1 февраля 2026 года – для повышения адресности поддержки было введено правило: одна семья – одна льготная ипотека, при этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками.