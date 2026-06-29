Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.