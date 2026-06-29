Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос о разводе, который произошел в 2024 году, что был объявлен в России Годом семьи, Дронов отметил, что, несмотря на публичный образ, он остается обычным человеком, передает Lenta.ru. По словам певца, он не хотел формально сохранять отношения ради соответствия общественным ожиданиям.

«Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть», – заявил певец. Артист подчеркнул, что решение о завершении брака было связано с личными обстоятельствами, а не с желанием придерживаться определенного общественного образа.

Также SHAMAN рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. По его словам, новые отношения начались в декабре 2024 года, в конце Года семьи. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», – сказал певец.

В ноябре прошлого года пара расписалась в одном из ЗАГСов Донецка. Глава Лиги безопасного интернета назвала этот город единственно возможным местом для бракосочетания. До свадьбы певец охарактеризовал Мизулину настоящей находкой.