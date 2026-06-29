СМИ сообщили о резком росте отравлений препаратами для похудения

Число отравлений препаратами для похудения в Нидерландах выросло вдвое

Tекст: Денис Тельманов

В 2025 году в Нидерландах зарегистрировали 149 случаев отравления препаратами для похудения, что почти в два раза больше показателя 2024 года, сообщает портал Hart van Nederland.

«В 2025 году количество сообщений об отравлениях инъекционными препаратами для похудения значительно возросло. В прошлом году в Национальный информационный центр по отравлениям (NVIC) поступило 149 сообщений об отравлениях, что почти в два раза больше, чем годом ранее», – отмечается в публикации.

В 40% случаев причиной интоксикации стали средства для снижения веса, приобретенные без назначения врача. Специалисты профильного ведомства выразили серьезную обеспокоенность тем, что все больше граждан ежедневно используют сомнительные продукты, подвергая свое здоровье высокому риску. Кроме того, в стране впервые выявили отравления незарегистрированными пептидами и средствами для похудения.

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