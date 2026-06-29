Дипломаты призвали россиян в ЮАР быть осторожными

Дипломаты призвали россиян к осторожности из-за протестов в ЮАР

Tекст: Денис Тельманов

Генеральное консульство России в Кейптауне призвало россиян проявлять осторожность 30 июня в связи с масштабными акциями протеста, передает ТАСС. Демонстрации против нелегальной миграции планируются в большинстве крупных городов страны.

«В связи с поступающей информацией о планируемых на 30 июня протестных акциях в большинстве городов Южно-Африканской Республики, включая Кейптаун, генеральное консульство призывает российских граждан проявлять повышенную бдительность и соблюдать дополнительные меры безопасности», – говорится в сообщении дипломатической миссии.

Гражданам советуют не выходить на улицу без крайней необходимости и внимательно следить за новостями.

В день проведения акций генеральное консульство в Кейптауне и консульский отдел посольства в Претории будут закрыты для посетителей. Организаторы протестов обещают вывести на улицы до одного млн человек, требуя высылки нелегальных мигрантов из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генконсульство в Стамбуле порекомендовало соотечественникам избегать мест массового скопления людей из-за протестов.

Весной прошлого года дипломаты выпустили аналогичное предупреждение для находящихся в Турции граждан.

Посольство РФ в Мозамбике призвало россиян отменить поездки в эту африканскую страну на фоне беспорядков.