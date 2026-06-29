ЦЕРН сообщил о завершении работы Большого адронного коллайдера

Tекст: Денис Тельманов

Знаменитый ускоритель частиц официально завершил свою миссию, передает ТАСС. За время предстоящей паузы специалисты планируют кардинально обновить комплекс.

«Большой адронный коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении двух десятилетий он радикально менял наши представления о том, как устроена Вселенная, и стал вдохновением для многих поколений ученых, инженеров и любителей науки по всему миру. Сегодня мы прощаемся с БАК и готовимся к встрече с его наследником – HL-LHC, который станет мостиком в будущее для нашего ускорителя», – заявил директор организации по ускорителям Оливье Брюнинг.

В рамках модернизации физики заменят значительную часть сверхпроводящих магнитов на более мощные аналоги. Также планируется полностью обновить три ключевые научные установки, что позволит фиксировать столкновения частиц втрое чаще.

Существенные улучшения затронут и другие важные эксперименты, включая поиск «новой физики» и изучение темной материи. Ожидается, что процесс преобразования завершится к середине 2030 года, однако первые тестовые запуски обновленной системы могут начаться уже через два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года ученые ЦЕРН обнаружили на Большом адронном коллайдере новую тяжелую частицу.

В конце 2024 года организация лишила связанных с российскими институтами специалистов доступа к своим инструментам.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о кризисе европейской науки из-за отстранения исследователей из России.