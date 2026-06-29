МИД: «Маршрут Трампа» в Армении пройдет через зону ответственности российских пограничников

Tекст: Денис Тельманов

По словам дипломата, «Маршрут Трампа» пройдет через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном. Он подчеркнул, что «так или иначе, мнение России необходимо будет учитывать, мнение Евразийского экономического союза необходимо будет учитывать», передает ТАСС.

Галузин также выразил мнение, что участие российской стороны способствовало бы успешной реализации проекта. «Так что мы считаем, что от российского участия проект бы только выиграл», — сказал он.

Кроме того, замглавы МИД РФ обратил внимание на технические особенности будущей транспортной магистрали. По его словам, «судя по всему, дорогу придется прокладывать по ширине российской колеи с тем, чтобы обеспечить бесшовную связь с Азербайджаном». Он также напомнил, что «армянские железные дороги находятся под управлением закрытого акционерного общества "Южно-Кавказская железная дорога" – это дочернее предприятие РЖД».

Говоря о правилах организации перевозок, дипломат отметил, что «транзит через Армению – кстати, к вопросу о Евразийском экономическом союзе – должен осуществляться в соответствии с нормами и правилами Евразийского экономического союза, из которого Армения, как она заявляет, не хочет выходить».

Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» был закреплен в совместной декларации, подписанной 8 августа 2025 года в Вашингтоне по итогам трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Документ предусматривает мирное урегулирование между Баку и Ереваном, а также создание транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что подписание соглашения о реализации проекта «Маршрут Трампа» нарушило сложившийся региональный баланс на Южном Кавказе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители российского внешнеполитического ведомства пообещали тщательно изучить детали инициативы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Вашингтон главным партнером по строительству данной железнодорожной магистрали.

При этом концепция «Маршрута Трампа» подразумевает исключение Москвы из транспортных цепочек в Закавказье.