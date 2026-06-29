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    29 июня 2026, 16:28 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередные дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону российской столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в Max.

    Отмечается, что всего с начала текущих суток на подступах к столице уничтожено семь аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.

    В субботу вечером количество сбитых дронов достигло 12. Из-за угрозы атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.

    Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».

    «Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.

    За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

    В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.

    Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

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    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    28 июня 2026, 00:17 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как следует из его сообщений, за сутки сбиты 25 беспилотников.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    До этого он сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.

    По подсчетам ТАСС, основанным на сообщениях Собянина, за минувшие сутки силами ПВО было уничтожено 25 вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты зенитных комплексов в субботу отразили массированную воздушную атаку, перехватив 124 вражеских аппарата самолетного типа над Центральной Россией и южными территориями страны.

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    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

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    26 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы противовоздушной обороны сбили направлявшийся в сторону столицы беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву», – написал градоначальник в своем канале на платформе Max.

    Глава города также добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков и проводят необходимые работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее средства противовоздушной обороны поразили летевший к российской столице беспилотный летательный аппарат.

    В начале июня на подлете к городу военные уничтожили 14 вражеских аппаратов.

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    26 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    В Москве предложили философские основы будущего многополярного миропорядка

    На философском форуме в Москве предложены основы будущего миропорядка

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на площадке кластера «Ломоносов» 26 июня стартовала Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». Мероприятие собрало участников из 34 стран и стало одной из крупнейших международных дискуссионных площадок, посвященных осмыслению будущего мироустройства.

    Открывая конференцию, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что современный мир находится в состоянии постоянной турбулентности, а технологические изменения одновременно расширяют возможности и усиливают вызовы. По его словам, именно способность ответить на них определит будущее человечества.

    «Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил Кириенко.

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что философия возвращается в центр общественной и политической повестки, поскольку без нее невозможно осмысление ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что при росте числа цивилизационных моделей возрастает риск «какофонии смыслов», однако фундаментом диалога могут стать общие ценности.

    «Самое главное… возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту. Значит, будет казаться, что гармония в принципе недостижима, что подрывает возможность диалога, ставит под вопрос наше общее будущее. Но мне кажется, что решение есть. Фундаментом этого диалога могут и уже во многом являются наши общие ценности», – сказал Чернышенко. Он добавил, что именно философия способна удержать внимание на человеке в условиях технологических трансформаций.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что обсуждение будущего невозможно без международного участия, поскольку вопросы развития человечества выходят за рамки национальных границ. По его словам, технологические прогнозы без смыслового наполнения теряют практическую ценность. «Сегодняшнее будущее нельзя понимать как набор технологических прогнозов. Без глубокого осмысления целей и смыслов самые передовые разработки рискуют остаться лишь инструментом без предназначения», – заявил он.

    Отдельный акцент был сделан на формировании многополярной архитектуры мира. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил необходимость создания такой модели международных отношений, которая будет приемлема для всех участников.

    Вице-президент РАН Николай Макаров подчеркнул интегрирующую роль философии в гуманитарном знании, а в ходе пленарной дискуссии участники обсудили трансформацию человека, общества и государства в условиях технологического развития и формирования новых центров силы.

    Значительное внимание уделили вопросам цивилизационной идентичности. Директор Высшей политической школы имени И. Ильина Александр Дугин заявил о необходимости формирования собственной цивилизационной модели России. «Русское время течет по-другому, имеет другую структуру – оно по необходимости будет окрашиваться в эсхатологические тона. Есть иная его конфигурация – надежда, которая живет в народе. Народ верит вопреки всему в светлое будущее, в то, что будет построено общество справедливости, милосердия, чистоты, любви. Вопреки всем испытаниям в народе живет будущее как победа, преображение. Фактически это то, что мы сегодня называем традиционными ценностями. Это выражение нашей идеи и цели», – отметил он.

    Свою концепцию представил и представитель Китая, профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, предложивший отказаться от противопоставления демократических и авторитарных моделей в пользу оценки эффективности управления. «Мы считаем, что противопоставление демократии и автократии – это устаревшая догма… Парадигма «хорошее управление против плохого» – гораздо более справедливый и честный подход», – заявил он.

    Профессор Кентского университета Ричард Саква, в свою очередь, указал на кризис западных представлений о будущем, отметив утрату идеологического оптимизма после окончания холодной войны и необходимость переосмысления идеи прогресса.

    Отдельным направлением обсуждения стало влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на общество и образование. Эксперты отметили, что ИИ становится «квазисубъектом», усиливающим инфляцию информации, а ключевым навыком будущего становится способность к метамышлению и работе со смыслами.

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    27 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили пять летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что сбиты два беспилотника, летевших на Москву.

    Позже были уничтожены еще три дрона. В настоящее время специалисты профильных ведомств продолжают работу на местах падения обломков.

    Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили три направлявшихся в сторону столицы дрона. До этого военные сбили еще два вражеских аппарата.

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    27 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Мошенники похитили у пенсионера в Москве более 31 млн рублей

    Мошенники под видом правоохранителей похитили у пенсионера 31,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 89-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 31,5 млн рублей, заявили в столичной прокуратуре.

    Лжесотрудники правоохранительных органов на протяжении шести месяцев вводили в заблуждение пожилого жителя столицы. Злоумышленник сообщил мужчине, что от его имени произведен перевод средств преступнику. После этого жертву уведомили о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие.

    Пожилой москвич согласился на сотрудничество, после чего курьер привез ему поддельные процессуальные документы и взял подписку о неразглашении.

    «По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей», – сообщили в столичной прокуратуре.

    Преступники обещали вернуть все средства по окончании расследования. Мужчина осознал обман лишь тогда, когда не смог связаться со своим так называемым куратором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички 37 млн рублей.

    В начале того же месяца другой пожилой житель столицы отдал злоумышленникам через курьеров более 71 млн рублей.

    В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю пенсионерку на 40 млн рублей.

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    27 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены два дрона, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков уничтоженных дронов находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников.

    До этого мэр столицы сообщил о ликвидации еще трех дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    27 июня 2026, 06:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве система противовоздушной обороны сбила два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбиты еще два вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков сейчас находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила семь летевших на Москву дронов.

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек.

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    29 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Временная работа по согласованию введена с рейсами в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями в ночь на воскресенье.


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    29 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения сняты с аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале ведомства.

    Чуть ранее Росавиация перевела аэропорт Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями в ночь на воскресенье.

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    29 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся к работе с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Временная работа по согласованию снова введена с рейсами в аэропорту Внуково, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Ранее в ночь на понедельник аэропорт Внуково вводил обслуживание рейсов по согласованию, а вскоре возвращался в штатный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями в ночь на воскресенье.

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