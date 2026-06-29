Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

В Москве предложили философские основы будущего многополярного миропорядка

На философском форуме в Москве предложены основы будущего миропорядка

Tекст: Вера Басилая

Открывая конференцию, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что современный мир находится в состоянии постоянной турбулентности, а технологические изменения одновременно расширяют возможности и усиливают вызовы. По его словам, именно способность ответить на них определит будущее человечества.

«Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил Кириенко.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что философия возвращается в центр общественной и политической повестки, поскольку без нее невозможно осмысление ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что при росте числа цивилизационных моделей возрастает риск «какофонии смыслов», однако фундаментом диалога могут стать общие ценности.

«Самое главное… возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту. Значит, будет казаться, что гармония в принципе недостижима, что подрывает возможность диалога, ставит под вопрос наше общее будущее. Но мне кажется, что решение есть. Фундаментом этого диалога могут и уже во многом являются наши общие ценности», – сказал Чернышенко. Он добавил, что именно философия способна удержать внимание на человеке в условиях технологических трансформаций.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что обсуждение будущего невозможно без международного участия, поскольку вопросы развития человечества выходят за рамки национальных границ. По его словам, технологические прогнозы без смыслового наполнения теряют практическую ценность. «Сегодняшнее будущее нельзя понимать как набор технологических прогнозов. Без глубокого осмысления целей и смыслов самые передовые разработки рискуют остаться лишь инструментом без предназначения», – заявил он.

Отдельный акцент был сделан на формировании многополярной архитектуры мира. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил необходимость создания такой модели международных отношений, которая будет приемлема для всех участников.

Вице-президент РАН Николай Макаров подчеркнул интегрирующую роль философии в гуманитарном знании, а в ходе пленарной дискуссии участники обсудили трансформацию человека, общества и государства в условиях технологического развития и формирования новых центров силы.

Значительное внимание уделили вопросам цивилизационной идентичности. Директор Высшей политической школы имени И. Ильина Александр Дугин заявил о необходимости формирования собственной цивилизационной модели России. «Русское время течет по-другому, имеет другую структуру – оно по необходимости будет окрашиваться в эсхатологические тона. Есть иная его конфигурация – надежда, которая живет в народе. Народ верит вопреки всему в светлое будущее, в то, что будет построено общество справедливости, милосердия, чистоты, любви. Вопреки всем испытаниям в народе живет будущее как победа, преображение. Фактически это то, что мы сегодня называем традиционными ценностями. Это выражение нашей идеи и цели», – отметил он.

Свою концепцию представил и представитель Китая, профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, предложивший отказаться от противопоставления демократических и авторитарных моделей в пользу оценки эффективности управления. «Мы считаем, что противопоставление демократии и автократии – это устаревшая догма… Парадигма «хорошее управление против плохого» – гораздо более справедливый и честный подход», – заявил он.

Профессор Кентского университета Ричард Саква, в свою очередь, указал на кризис западных представлений о будущем, отметив утрату идеологического оптимизма после окончания холодной войны и необходимость переосмысления идеи прогресса.

Отдельным направлением обсуждения стало влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на общество и образование. Эксперты отметили, что ИИ становится «квазисубъектом», усиливающим инфляцию информации, а ключевым навыком будущего становится способность к метамышлению и работе со смыслами.