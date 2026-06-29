Цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам

Стоимость газовых фьючерсов в Европе достигла 496 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с отметки 494,3 доллара, прибавив 2,9%. К середине дня котировки достигли 496 долларов за тысячу кубометров, показав рост на 3,3% к расчетной цене предыдущего дня, передает РИА «Новости».

Весной газовый рынок также демонстрировал высокую волатильность. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость впервые с начала 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

Пиковое значение текущего года было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух производственных линий компании. Однако эти показатели далеки от исторических максимумов 2021-2022 годов, когда весной 2022 года цена достигала рекордных 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа на европейских торгах выросла почти на 2%.

Неделей ранее котировки на европейских хабах преодолели отметку в 504 доллара за тысячу кубических метров.

В начале июня цена июльских фьючерсов превысила 600 долларов за тысячу кубометров.