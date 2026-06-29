Захарова: Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва подготовит политические и военно-технические меры в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что шаг финских властей создает для национальной безопасности России реальные угрозы, нейтрализация которых потребует дополнительных мер реагирования.

«Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты», – отметила Захарова. В заявлении подчеркивается, что речь идет как о политических, так и о военно-технических шагах со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект о поправках, позволяющих ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в целях национальной и коллективной обороны.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил планы разрешить ввоз ядерного оружия в страну в случае угрозы национальной безопасности и готовность Хельсинки к реакции со стороны России.