Песков: Путин и Лукашенко обсудили провокации со стороны стран Европы

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин и Лукашенко затронули тему агрессивного поведения европейских стран, передает РИА «Новости». Стороны обратили особое внимание на попытки Запада спровоцировать Минск на ответные действия.

«Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее», – заявил пресс-секретарь журналистам.

Встреча политиков состоялась в конце прошлой недели. Президент Белоруссии прибыл в Россию с официальным рабочим визитом для проведения двусторонних консультаций.

Ранее Песков сообщил, что глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран.

В пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.