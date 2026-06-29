Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами

Tекст: Катерина Туманова

«Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

«Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово Украине.