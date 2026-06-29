Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с омбудсменом Лантратовой

Политолог: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

Политолог Асафов: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

Tекст: Евгений Поздняков,

Алексей Нечаев

«Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» задало тон всей предстоящей избирательной кампании», – считает политолог Александр Асафов. Он напомнил слова президента о том, что выборы должны пройти в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, с принятием всех мер для обеспечения безопасности участников процесса и защиты результатов от любых попыток внешнего воздействия.

«При этом, как отметил Путин, Россия может быть только сильной, самостоятельной державой – или ее не будет вовсе. И это напрямую связано с выборами: поддерживая стабильный политический процесс, мы наглядно демонстрируем недоброжелателям, что не отказываемся от своих принципов», – уточняет собеседник.

Особый контекст этому посылу придает уникальность нынешнего электорального цикла. Как подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев, выборы впервые пройдут в условиях боевых действий. «И это, конечно, накладывает на них существенный отпечаток», – говорит эксперт.

На съезде особо подчеркивалось, что «Единая Россия» поддерживает президента и идет в фарватере его политики. Именно эту сплоченность курсов, по мнению Асафова, «избиратель ощущает и ценит» – особенно на фоне колоссального внешнего давления на Россию и ее законодательную систему. В таких условиях соблюдение Конституции, формирование органов власти по собственным законам становятся не просто процедурой, а актом национального единства и солидарности.

Ответственность ЕР также возрастает многократно – она работает на благо всех граждан, даже тех, кто за нее не голосует. Поэтому свой предвыборный курс партия формирует с особой тщательностью. В его основе – Народная программа, созданная по итогам серии форумов «Есть результат!» во всех федеральных округах, где граждане и эксперты высказывали свои инициативы. «Этот документ стал квинтэссенцией пожеланий и чаяний простых людей, – продолжает собеседник. – ЕР на деле показала, что ставит во главу угла человека».

Символична и «федеральная пятерка» партии, которая, по словам Асафова, олицетворяет баланс подходов ЕР к развитию страны. «Сергей Лавров – это незыблемость позиций на международной арене. Сергей Собянин – это опережающее технологическое и экономическое развитие. Евгений Поддубный и Владислав Головин – не только защита и безопасность Родины (оба – Герои России), но и честный, прямой разговор с людьми, а также работа с подрастающим поколением. Мария Львова-Белова – это забота о детях. Это очень точный и символичный список, состоящий из крайне ответственных людей», – заключил Асафов.

Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия» (ЕР). В своей речи президент затронул большое количество тем, однако все они «вращались» вокруг двух главных: обществу и стране необходимо сплотиться ради победы в спецоперации, а также всеми силами работать на дальнейшее развитие государства. При этом ЕР, как «ведущая политическая партия», занимает особое место в достижении обозначенных целей.

В самом начале своей речи президент обозначил: съезд проходит в «сложное, судьбоносное время». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту», – подчеркнул он.

И тем не менее, как полагает глава государства, РФ всегда побеждала в конфликтах за счет народной сплоченности. «Сегодня весь народ поддерживает наших героев на передовой, верит в наши армию и флот, и долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил на этом фоне Путин.

Он также напомнил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам съезда.

Владимир Путин также поблагодарил ЕР за «весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти». «И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны», – призвал он.

Российский лидер напомнил, что при содействии партии реализуются крупные социальные и экономические проекты: регионы получают финансовую поддержку, в том числе и за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

В завершении речи Владимир Путин, напомнив, что он принимал участие в создании «Единой России», пожелал партии удачи на предстоящих выборах. Он также назвал «главное, неоспоримое преимущество» ЕР: ее идеологический фундамент, состоящий из патриотической солидарности, слаженного командного труда, профессионализма и ответственности, а также близости к людям.

Несмотря на теплые пожелания главы государства, партии все же предстоит упорная работа для достижения необходимого результата на выборах. О практических шагах на этом пути рассказал в своем выступлении ее председатель, зампред Совбеза РФ – Дмитрий Медведев.

В частности, он озвучил первую пятерку списка кандидатов в депутаты Государственной думы от ЕР. В ее состав вошли: глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Основные же направления деятельности партии, ее идеи и инициативы, которые и должны привлечь избирателя, были заложены в Народную программу, которая, по словам Медведева, станет планом работы ЕР на ближайшие пять лет. Данный документ призван отразить единство ценностей партии и граждан страны.