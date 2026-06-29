МИД Ирана опроверг сообщения о консультациях с США в Дохе

Замглавы МИД Ирана Гарибабади опроверг планы переговоров с США 30 июня в Дохе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил журналистам: «Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано». По его словам, консультации с Катаром продолжаются в обычном порядке и касаются в том числе контроля за выполнением обязательств другой стороной, передает ТАСС.

Гарибабади подчеркнул, что сообщения некоторых СМИ о проведении в столице Катара технических переговоров рабочих групп не подтверждаются.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявлял, что представители США и Ирана якобы договорились о взаимном прекращении ударов и о проведении 30 июня в Дохе консультаций по урегулированию разногласий вокруг Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил о завершении технических переговоров четырех стран и подготовке к следующему этапу переговоров на высоком уровне.

Иранская и американская стороны договорились организовать совместные рабочие группы для обсуждения снятия санкций, контроля ядерной программы, восстановления и мониторинга выполнения договоренностей.