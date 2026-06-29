Военные США и Японии отработали захват спорных островов

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Японии провели совместные маневры Resolute Dragon-26, передает РИА «Новости».
Мероприятия прошли в июне на территориях Окинавы и Кюсю. Главной целью стало повышение тактического мастерства при защите территорий.
Газета Пентагона Stars and Stripes приводит детали прошедших маневров. «Японские и американские военные отрабатывали операции с использованием экспедиционных передовых баз... предусматривают развертывание небольших мобильных подразделений в зоне досягаемости ракет противника для захвата и удержания островов, а также уничтожения вражеских кораблей», – говорится в материале.
В тренировках приняли участие около 90 американских морских пехотинцев и 300 японских военнослужащих. Они выполнили боевые стрельбы из минометов и стрелкового оружия. За ходом учений наблюдали представители Британии, Франции, Австралии и Филиппин.
Военные активно задействовали японские самоходные гаубицы Type 19 и боевые машины Type 16. Для разведки применялись FPV-дроны Neros Archer и беспилотники Stalker VXE30, оснащенные инфракрасными камерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные военные маневры Resolute Dragon-26 стартовали на юге Японии 20 июня.
В ходе тренировок американские и японские военнослужащие отработали ночную разведку с использованием беспилотников.
Власти КНДР осудили данные совместные учения двух стран.