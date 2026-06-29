Космонавт Романенко: ЕР помогает укреплять статус России как космической державы

Tекст: Алексей Нечаев

«Развитие космической отрасли сегодня остается одним из стратегических направлений государственной политики. В прошлом году президент утвердил новую десятилетнюю программу развития космоса и соответствующий нацпроект, и теперь ключевая задача – обеспечить ее практическую реализацию и укрепление статуса России как ведущей космической державы», – заявил газете ВЗГЛЯД в кулуарах съезда ЕР Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко.

По его словам, важную роль в этом сыграет создаваемый в Москве космический кластер, который объединит инженерные, проектные и научные коллективы. «Этот центр позволит привлечь молодых специалистов – выпускников Бауманки, МАИ и других профильных вузов. Именно им предстоит работать над созданием Российской орбитальной станции и другими проектами новой космической программы», – отметил Романенко.

По мнению депутата, развитие таких проектов напрямую связано с достижением технологического суверенитета России. «Сегодня космос – это не только вопрос престижа. Это новые технологии, которые затем находят применение в промышленности, связи, медицине и других отраслях. Поэтому инвестиции в космическую программу – это инвестиции в технологическое лидерство страны», – подчеркнул он.

Романенко добавил, что «Единая Россия» уделяет большое внимание этому направлению. «Партия поддерживает проекты, связанные с развитием космических технологий, выступает площадкой для обсуждения отраслевых инициатив и помогает создавать условия для реализации новой космической программы. Это работа на будущее России», – сказал депутат.

Говоря о другом важнейшем направлении работы партии, Романенко отметил системную поддержку участников специальной военной операции. По его словам, волонтеры «Единой России» ежедневно помогают фронту, передавая военнослужащим как предметы первой необходимости, так и специальное оборудование – квадрокоптеры, приборы ночного видения, средства маскировки и другое оснащение. «Эта работа ведется постоянно и дает реальный результат. Огромное спасибо всем, кто участвует в ней», – заключил он.

Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав ее наращивать темпы этой деятельности.

Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, представил федеральную пятерку списка кандидатов в Госдуму, в которую вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Кроме того, он сообщил, что Народная программа станет основным документом, определяющим работу партии на ближайшие пять лет.