Пхеньян назвал учения США и Японии репетицией реальной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальное заявление с осуждением маневров Resolute Dragon-26 опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи, передает РИА «Новости».

Тренировки стартовали 20 июня на территории Окинавы и Кюсю, они продлятся до 30 июня. В маневрах задействованы 9,6 тыс. военнослужащих различных родов войск США, а также впервые участвуют корабли транспортной группы сил самообороны Японии.

Пхеньян выразил серьезную обеспокоенность агрессивным характером происходящего. «Текущие учения прежде всего нацелены на повторное подтверждение мощности военной машины, называемой Японией, и приближение реальной войны», – говорится в публикации северокорейского ведомства.

Представители народной республики отметили, что Токио постоянно совершенствует навыки ведения боевых действий. По мнению северокорейской стороны, японские власти стремятся оправдать превращение страны в военную державу ради лидерства в азиатском регионе. Ранее Япония лишь наблюдала за подобными мероприятиями, но теперь активно предоставляет свои силы и ударное вооружение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные военные маневры Resolute Dragon-26 с участием американских и японских военнослужащих стартовали на юге Японии 20 июня.

В рамках этих мероприятий японские силы самообороны и американская морская пехота провели совместную тренировку по ночной разведке с использованием дронов.

Месяцем ранее американские военные развернули ракетные системы Typhon и HIMARS на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.