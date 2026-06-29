Спасатели вызволили младенца и мать из-под завалов в Венесуэле

Мать и девятимесячного ребенка спасли из-под завалов в Венесуэле

Tекст: Мария Иванова

Специалисты извлекли младенца и женщину из-под обломков здания, рухнувшего из-за землетрясения, передает ТАСС.

«Сотрудники подразделения USA-01 совместно с местными пожарными спасли мать и ее девятимесячного ребенка из-под обрушившегося здания. Оба были найдены живыми, они получили лишь незначительные травмы», – указывается в публикации спасателей в соцсети.

Серия мощных подземных толчков потрясла Венесуэлу 24 июня. По данным Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, второго – 7,5. За ними последовало 512 афтершоков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти южноамериканской республики подтвердили гибель 1450 граждан в результате серии подземных толчков, более 3,2 тыс. получили ранения.

В ходе разбора завалов специалисты вызволили 33 выживших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Венесуэлы.