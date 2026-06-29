ABC: Смертельно опасная волна жары накроет 100 млн американцев

ABC: США накроет смертельно опасная волна жары

Tекст: Мария Иванова

Масштабная погодная аномалия стремительно надвигается на центральные и восточные штаты. Опасная ситуация угрожает более 100 млн граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

«Опасная волна жары принесет продолжительную экстремальную жаркую температуру воздуха на значительную часть страны, в связи с чем более 100 млн американцев находятся в состоянии повышенной готовности», – отмечает канал ABC.

Температура воздуха в Миннеаполисе и Мемфисе в понедельник будет ощущаться как 41 градус Цельсия. В Чикаго ожидается чуть более прохладная погода на уровне 39,4 градуса.

Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Нью-Йорке и Вашингтоне в середине текущей недели.

Ранее подобная климатическая обстановка установилась в Европе, где столбики термометров превысили отметку 40 градусов. Наивысший красный уровень опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным телеканала France 24, с тяжелыми последствиями аномального зноя столкнутся по меньшей мере 94 млн европейцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе с экстремальной жарой столкнулись порядка 193 млн человек.

За минувшую неделю из-за высоких температур на континенте умерли более 1,3 тыс. жителей.

Власти Франции из-за резкого скачка смертности отменили несколько крупных массовых мероприятий.