Котяков назвал регионы-лидеры по трудоустройству на ярмарке вакансий

Котяков назвал Москву и Башкирию лидерами апрельской ярмарки трудоустройства

Tекст: Ольга Иванова

Москва, Башкирия, Новосибирская и Омская области, а также Краснодарский край стали регионами с наибольшим числом трудоустроенных на апрельском этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, передает РИА «Новости».

«По итогам апрельского регионального этапа ярмарки работу нашли свыше 66 тысяч человек. Из них больше всего в Москве и Республике Башкортостан, также в лидерах - Новосибирская и Омская области, Краснодарский край», - сказал Котяков.

Он отметил, что показатель трудоустройства является ключевым критерием эффективности ярмарки, которая помогает россиянам найти работу, а работодателям – сотрудников. По словам министра, по итогам федерального этапа планируется провести дополнительный мониторинг результатов.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел 17 апреля, а федеральный состоялся 26 июня. Мероприятие проводится на региональном и федеральном уровнях и ориентировано на широкий круг соискателей и компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства собрал более 400 тыс. участников и свыше 70 тыс. человек получили предложения о работе.

На этой ярмарке вице-премьер Татьяна Голикова назвала самыми востребованными на рынке труда инженеров, работников промышленных предприятий, операторов машин и специалистов сельского хозяйства.

В прошлом году площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства посетили около миллиона человек и 120 тысяч участников нашли работу.