Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты работающим родителям

Соцфонд: Средний размер выплаты работающим родителям составил 30 тыс. рублей

Tекст: Ольга Иванова

Новая семейная налоговая выплата для работающих родителей в России в первый месяц составила в среднем 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Соцфонд.

В пресс-службе фонда сообщили: «По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тыс. рублей».

Выплата рассчитывается индивидуально и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Налог, удержанный по обычной ставке 13% и выше, пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу между первоначальной и новой суммой перечисляют семье.

Размер выплаты определяют с учетом уплаченного НДФЛ, при этом сумма не уменьшается на налоговые вычеты по лечению, имуществу, образованию и другим основаниям, что позволяет назначать более крупные суммы. С 1 июня родители могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату, сделать это нужно в течение четырех месяцев, до 1 октября 2026 года.

Право на получение средств имеют родители, воспитывающие двух и более детей, если средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала лета работающие родители двоих и более детей смогут оформить возврат части уплаченного подоходного налога при соблюдении критериев нуждаемости.

Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми при доходе ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

По оценке «Единой России» новой мерой поддержки смогут воспользоваться более четырех миллионов семей, в которых воспитываются 11 миллионов детей.