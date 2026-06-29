Ближневосточный конфликт спровоцировал резкий скачок мировой инфляции

Мировая инфляция с начала конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 п.п.

Tекст: Мария Иванова

Мировая инфляция с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 процентного пункта, передает РИА «Новости».

Аналитики Банка международных расчетов (БМР) зафиксировали признаки усиления инфляционного давления по всему миру.

«Уже наблюдаются признаки усиления инфляционного давления. С начала конфликта мировая инфляция ускорилась на 0,5 процентного пункта», – констатировали экономисты банка. Они добавили, что стоимость некоторых сырьевых товаров увеличилась двузначными темпами. В частности, цены на пластмассы и удобрения подскочили на 50%.

Эксперты отметили, что удорожание издержек на ранних этапах производственных цепочек способно долго поддерживать высокую инфляцию даже после стабилизации цен на энергоносители.

Транспортные трудности возникли после того, как США и Израиль в конце февраля начали удары по иранским объектам, что привело к остановке судоходства через Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный конфликт разогнал инфляцию в США до 4,2%.

Блокировка Ормузского пролива спровоцировала резкий рост мировых цен на энергоносители и удобрения.

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках ослабления глобального экономического роста.