Разработчики испытали первую российскую беспилотную амфибию на воде

Отечественная разработка создается специалистами компании «ЦАРС» в партнерстве с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».
Проект реализуется в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при поддержке Минпромторга.
«Динамически подобная модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа «Меридиан» прошла комплекс испытаний на открытой воде. Аппарат проходил гидроисследования при помощи катапульты в аккредитованном испытательном центре для оценки характеристик посадки на воду, динамики приводнения, оценки курсовой устойчивости при движении по воде», – сообщили в компании-разработчике.
Исследования показали отличную устойчивость аппарата на всех режимах движения. Испытания подтвердили выводы, сделанные ранее в ходе лабораторных тестов. Пробеги модели по воде прошли без потери устойчивости глиссирования, а дистанция и время полностью совпали с расчетами.
Опытный летный образец построят с учетом рекомендаций ЦАГИ по гидродинамике. Главная задача «Меридиана» – доставка грузов весом до 700 килограммов в труднодоступные районы, включая Арктику и Дальний Восток. Аппарат сможет взлетать с воды, грунта и обычных полос, а также вести экологический мониторинг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной разработчики передали динамическую модель этого аппарата в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения исследований.
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