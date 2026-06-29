Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии

По словам Белоусова, российское оборонное ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
«ИИ в дронах в основном применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.
Для обеспечения работы беспилотных систем активно развертывается программно-аппаратный комплекс DC, собирающий информацию для всех подразделений. Вычислительные мощности также задействуют для решения иных задач вооруженных сил.
Белоусов добавил, что системы поддержки принятия решений сейчас активно внедряются в противовоздушную оборону. Эту задачу планируют реализовать совместно с гражданскими компаниями к ноябрю.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов отметил активное освоение искусственного интеллекта российской армией.
Белоусов анонсировал внедрение системы единого контура разведывательно-ударных комплексов к сентябрю.