Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза

Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов Малкова: Выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ

Tекст: Ольга Иванова

Выпускница московской школы Екатерина Малкова, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов по пяти экзаменам, рассказала о дальнейших планах, пишут «Аргументы и факты».

«На данный я всё еще выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ», – отметила девушка.

По ее словам, подготовку к экзаменам она начала в начале 11-го класса и не ожидала получить такой результат. Екатерина призналась, что не верила даже в одну «сотню», тем более в пять.

Она добавила, что во время сдачи сосредоточилась исключительно на подготовке: девушка старалась не загадывать, какими окажутся итоговые баллы, и не строить прогнозов до объявления результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о максимальных 500 баллах выпускницы столичной школы № 1409 Екатерины Малковой за пять экзаменов ЕГЭ.

Ранее столичная выпускница из инженерного предпрофессионального класса набралa по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и химии.

Рособрнадзор отчитался о росте среднего балла ЕГЭ по ряду гуманитарных и естественно-научных предметов в 2026 году.