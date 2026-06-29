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    29 июня 2026, 20:51 • Новости дня

    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз

    Политолог Данилин: Путин доверил «Единой России» ключевые задачи развития страны

    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» остается главной политической опорой президента Владимира Путина в реализации стратегического курса страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, партия сочетает поддержку фронта с решением задач долгосрочного развития России, что особенно важно в период санкций и внешних угроз.

    «Съезд «Единой России» прошел в условиях растущего внешнего давления на Россию. Уже сам факт того, что он состоялся в штатном режиме, а предстоящие выборы пройдут в установленные законом сроки, свидетельствует об устойчивости российской политической системы», – считает политолог Павел Данилин.

    Особое внимание эксперт обратилт на роль партии в поддержке участников специальной военной операции и большое число делегатов съезда в военной форме и с боевыми наградами. «Это наглядное свидетельство того, что «Единая Россия» делает много для поддержки тех, кто защищает Родину, и их семей. Ни одна другая партия не участвует в этой работе столь масштабно. Поэтому ЕР сегодня по праву можно назвать партией победы», – говорит он.

    При этом, подчеркивает Данилин, партия не ограничивается решением задач, связанных со спецоперацией. Развитие страны остается для нее ключевым приоритетом – как через реализацию стратегических программ, так и через законодательную работу. «Имея две трети мандатов в Госдуме и большинство в региональных парламентах, «Единая Россия» обладает всеми возможностями для реализации президентского курса. Путин видит в ЕР свою надежную опору», – отмечает собеседник.

    Выступление президента на съезде, по мнению политолога, стало одновременно постановкой задач для системы государственного управления и обращением к российскому обществу. Оно подтвердило неизменность стратегического курса России: продолжение модернизации экономики, развитие инфраструктуры, решение демографических задач и расширение социальной политики. «Никакие санкции и внешнее давление не способны изменить наши долгосрочные ориентиры. Это временные вызовы», – считает Данилин.

    По его словам, именно на «Единую Россию» сегодня ложится основная ответственность за реализацию этих задач. И то, что страна сумела адаптироваться к санкционному давлению и продолжает развиваться, – в том числе результат работы партии.

    При этом успех складывается не только из крупных государственных решений, но и из конкретных проектов в регионах, добавляет эксперт. Речь идет о благоустройстве дворов, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. «Из малых дел складываются большие результаты. Запрос граждан на комфортную и благоустроенную жизнь остается одним из самых серьезных», – говорит он. Именно поэтому, по мнению Данилина, «Единой России» есть с чем идти к избирателю в новом электоральном цикле.

    Комментируя состав федеральной пятерки партии, Данилин отметил, что каждый из ее участников напрямую связан с президентом: Сергей Лавров и Сергей Собянин являются его давними соратниками, Евгений Поддубный получил звание Героя России из рук главы государства, Мария Львова-Белова работает уполномоченным при президенте по правам ребенка, а Владислав Головин представляет программу «Время героев». «Такой состав списка подчеркивает высокий уровень доверия президента к партии и ее ключевым представителям», – считает эксперт.

    Кроме того, напоминает Данилин, президент поставил перед партийцами четкую задачу – постоянно работать с людьми, слышать их запросы и отражать их в Народной программе. «Именно такая постоянная связь с гражданами позволяет «Единой России» оставаться партией, способной вести страну вперед даже в самых сложных условиях», – заключил он.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

    Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав партийцев наращивать темпы этой деятельности.

    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    29 июня 2026, 20:26 • Новости дня
    Космонавт Романенко: ЕР помогает укреплять статус России как космической державы
    Космонавт Романенко: ЕР помогает укреплять статус России как космической державы
    @ Фото предоставлено пресс-службой Романа Романенко

    Tекст: Алексей Нечаев

    Развитие космической отрасли становится одним из ключевых факторов технологического суверенитета России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко. По его словам, «Единая Россия» помогает создавать условия для развития научных проектов, направленных на технологическое лидерство страны.

    «Развитие космической отрасли сегодня остается одним из стратегических направлений государственной политики. В прошлом году президент утвердил новую десятилетнюю программу развития космоса и соответствующий нацпроект, и теперь ключевая задача – обеспечить ее практическую реализацию и укрепление статуса России как ведущей космической державы», – заявил газете ВЗГЛЯД в кулуарах съезда ЕР Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко.

    По его словам, важную роль в этом сыграет создаваемый в Москве космический кластер, который объединит инженерные, проектные и научные коллективы. «Этот центр позволит привлечь молодых специалистов – выпускников Бауманки, МАИ и других профильных вузов. Именно им предстоит работать над созданием Российской орбитальной станции и другими проектами новой космической программы», – отметил Романенко.

    По мнению депутата, развитие таких проектов напрямую связано с достижением технологического суверенитета России. «Сегодня космос – это не только вопрос престижа. Это новые технологии, которые затем находят применение в промышленности, связи, медицине и других отраслях. Поэтому инвестиции в космическую программу – это инвестиции в технологическое лидерство страны», – подчеркнул он.

    Романенко добавил, что «Единая Россия» уделяет большое внимание этому направлению. «Партия поддерживает проекты, связанные с развитием космических технологий, выступает площадкой для обсуждения отраслевых инициатив и помогает создавать условия для реализации новой космической программы. Это работа на будущее России», – сказал депутат.

    Говоря о другом важнейшем направлении работы партии, Романенко отметил системную поддержку участников специальной военной операции. По его словам, волонтеры «Единой России» ежедневно помогают фронту, передавая военнослужащим как предметы первой необходимости, так и специальное оборудование – квадрокоптеры, приборы ночного видения, средства маскировки и другое оснащение. «Эта работа ведется постоянно и дает реальный результат. Огромное спасибо всем, кто участвует в ней», – заключил он.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

    Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав ее наращивать темпы этой деятельности.

    Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, представил федеральную пятерку списка кандидатов в Госдуму, в которую вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Кроме того, он сообщил, что Народная программа станет основным документом, определяющим работу партии на ближайшие пять лет.

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    29 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»

    Политолог Костин: ЕР помогает ветеранам СВО стать политиками

    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»
    @ пресс-служба МГРО партии «Единая Россия»

    Tекст: Алексей Нечаев

    Участники СВО способны привнести в политику новый взгляд на проблемы общества, а задача партийного обучения заключается не в том, чтобы изменить их, а в том, чтобы помочь раскрыть потенциал, сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Для «Единой России» образовательный трек – это системное и важное направление работы. Партия недаром создала Высшую партшколу как платформу обучения и повышения квалификации для разных категорий партийного актива. Само собой, депутатский и кандидатский корпус различных уровней тоже включен в этот процесс. Тем более особую актуальность образовательный модуль приобретает в год федеральных выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин.

    Среди тех, кто в этом году сел «за парты», много участников специальной военной операции. «Причину долго искать смысла нет – ЕР с 2022 года в постоянном формате работает с ними, помогает и на фронте, организуя гуманитарные миссии, и в ходе реабилитации и социализации после возвращения и, что особенно важно, выполняя поручение президента о поддержке тех, кто с оружием в руках защищает Родину, в их желании служить стране, но уже в новом статусе – в качестве политиков новой формации», – отметил эксперт.

    Костин подчеркнул, что для ветеранов нет какой-то отдельной системы обучения. «Все методики имеют, если можно так выразиться, постоянную и переменную составляющие – базовый модуль и модуль, учитывающий специфику слушателей. Но никто никого не ломает и не меняет. Задача совсем в другом – помочь раскрыть потенциал и получить новые знания и навыки, а иногда и взглянуть на ситуацию с неожиданного ракурса, почувствовать себя в другой среде и роли», – пояснил политолог.

    Трудности характерны для любого человека, впервые приходящего в политику, подчеркивает Костин. «Болевые точки одинаковы для новичков: владение набором коммуникационных практик, в первую очередь речь идет о публичности и раскрытии эмпатии», – отметил эксперт.

    Костин считает ошибочным представление о ветеранах как о людях, которым сложнее адаптироваться к гражданской политике. «Они такие же люди. Хотя и более ответственные, иногда более обстоятельные, в чем-то более прямолинейные. Но именно в этом их ценность для ЕР, для политической системы – они не другие, они просто на многие проблемы смотрят по-другому, четче находят болевые точки. Именно соединение принципиальности с традиционным набором политических практик и дает импульс для обновления партии и оздоровления системы», – сказал собеседник.

    Костин подчеркнул, что привлечение ветеранов в политику – это естественный путь развития политической системы. «Партии нужно развиваться, обновляться, думать о будущем, завоевывать голоса избирателей, но при этом быть как можно ближе к людям и их проблемам. Мне кажется, что приглашение ветеранов СВО в политику как раз этому и способствует. Политика ведь – это люди, которые ее делают. А изменение политического поля неизбежно приведет к изменениям в жизни страны и людей», – сказал он.

    При этом эксперт отмечает, что окончательный выбор всегда остается за гражданами. «Избирателю советы не нужны. Он сам решит, за кого ему голосовать – за того, кто сможет родить у него эмоцию. Это в политике самое главное. Опыт приходит быстро, а вот быть готовым не только выполнять функцию, но и сопереживать, служить, бороться – это дорогого стоит. А ветераны СВО именно этим и отличаются», – считает Костин.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации. Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители предварительного голосования ЕР по выборам в нижнюю палату парламента из числа ветеранов СВО.

    Напомним, Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства заметил, что ветераны являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

    Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября и, как подчеркивал Владимир Путин, «в непростых условиях». По словам президента России, внешние силы будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Российский лидер выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

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    29 июня 2026, 05:13 • Новости дня
    Путин назвал главной задачей освобождение Донбасса и Новороссии

    Путин: Главная задача – окончательное освобождение Донбасса и Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказываясь о новых предложениях Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами, российский президент Владимир Путин отметил, что цели киевского режима при этом очень далеки от задач России.

    Российский лидер указал на то, что в условиях катастрофического дефицита личного состава Киев, видимо, полагает, что это решение могло бы стать спасением, но  спасать киевский режим в планы России не входит, заявил он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    «Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ – неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас – отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», подчеркнул Путин.

    Он также рассказал о новом предложении Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине. Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области.

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    29 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России подошли к Доброполью у западной границы ДНР

    Путин: Наши ребята подошли прямо к Доброполью

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии преодолели сложную линию инженерных заграждений противника, вплотную приблизившись к Доброполью и взяв под контроль 96% территории Константиновки, заявил президент России Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Он сообщил, что на Добропольском направлении российские военнослужащие  прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трёхрядную линию инженерных заграждений.

    «Они зашли в примыкающий к Доброполью населённый пункт Анновка, подошли прямо к населённому пункту Доброполье. И с севера за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы 35 километров (до границы ДНР с Днепропетровской областью на западе)», – заявил президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Одновременно, отметил Путин, Южная группировка войск успешно действует в Константиновке, которая является одним из важнейших стратегических рубежей. Под контролем российской армии находится 96% территории города.

    «Четвертая бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше», – добавил российский лидер.

    По его словам, следующей целью станет крупная Дружковка, насчитывающая 12 тыс. домов. От этого населенного пункта до Краматорска остается четыре километра, при этом серьезные укрепления на данном участке отсутствуют.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке. Остатки ВСУ в Константиновке превратились в разрозненные банды и прячутся.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков объяснил участие Мишустина в переговорах Путина и Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во втором дне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Причиной расширения формата встречи стала необходимость обсуждения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в рамках Союзного государства.

    «Повестка дня вполне понятная: это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.

    Владимир Путин назвал данное объединение образцом равноправной интеграции.

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    29 июня 2026, 04:51 • Новости дня
    Путин призвал принять допмеры стабилизации внутреннего рынка топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин призвал на совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка свести к минимуму последствия террористических ударов по мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры.

    «Сегодня в широком составе, с участием руководителей наших ведущих энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом граждан и бизнеса, предприятий, социально значимых организаций», – сказал он в начале совещания.

    Кроме того, Путин призвал обсудить пути реализации уже принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России, он также сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива. Вице-премьер Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.


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    29 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко обсудили провокации со стороны стран Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры о стратегической стабильности и нарастающем давлении западных соседей на Минск во время недавнего рабочего визита белорусского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Лукашенко затронули тему агрессивного поведения европейских стран, передает РИА «Новости». Стороны обратили особое внимание на попытки Запада спровоцировать Минск на ответные действия.

    «Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Встреча политиков состоялась в конце прошлой недели. Президент Белоруссии прибыл в Россию с официальным рабочим визитом для проведения двусторонних консультаций.

    Ранее Песков сообщил, что глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран.

    В пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.

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