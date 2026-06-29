Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз

Политолог Данилин: Путин доверил «Единой России» ключевые задачи развития страны

Tекст: Алексей Нечаев

«Съезд «Единой России» прошел в условиях растущего внешнего давления на Россию. Уже сам факт того, что он состоялся в штатном режиме, а предстоящие выборы пройдут в установленные законом сроки, свидетельствует об устойчивости российской политической системы», – считает политолог Павел Данилин.

Особое внимание эксперт обратилт на роль партии в поддержке участников специальной военной операции и большое число делегатов съезда в военной форме и с боевыми наградами. «Это наглядное свидетельство того, что «Единая Россия» делает много для поддержки тех, кто защищает Родину, и их семей. Ни одна другая партия не участвует в этой работе столь масштабно. Поэтому ЕР сегодня по праву можно назвать партией победы», – говорит он.

При этом, подчеркивает Данилин, партия не ограничивается решением задач, связанных со спецоперацией. Развитие страны остается для нее ключевым приоритетом – как через реализацию стратегических программ, так и через законодательную работу. «Имея две трети мандатов в Госдуме и большинство в региональных парламентах, «Единая Россия» обладает всеми возможностями для реализации президентского курса. Путин видит в ЕР свою надежную опору», – отмечает собеседник.

Выступление президента на съезде, по мнению политолога, стало одновременно постановкой задач для системы государственного управления и обращением к российскому обществу. Оно подтвердило неизменность стратегического курса России: продолжение модернизации экономики, развитие инфраструктуры, решение демографических задач и расширение социальной политики. «Никакие санкции и внешнее давление не способны изменить наши долгосрочные ориентиры. Это временные вызовы», – считает Данилин.

По его словам, именно на «Единую Россию» сегодня ложится основная ответственность за реализацию этих задач. И то, что страна сумела адаптироваться к санкционному давлению и продолжает развиваться, – в том числе результат работы партии.

При этом успех складывается не только из крупных государственных решений, но и из конкретных проектов в регионах, добавляет эксперт. Речь идет о благоустройстве дворов, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. «Из малых дел складываются большие результаты. Запрос граждан на комфортную и благоустроенную жизнь остается одним из самых серьезных», – говорит он. Именно поэтому, по мнению Данилина, «Единой России» есть с чем идти к избирателю в новом электоральном цикле.

Комментируя состав федеральной пятерки партии, Данилин отметил, что каждый из ее участников напрямую связан с президентом: Сергей Лавров и Сергей Собянин являются его давними соратниками, Евгений Поддубный получил звание Героя России из рук главы государства, Мария Львова-Белова работает уполномоченным при президенте по правам ребенка, а Владислав Головин представляет программу «Время героев». «Такой состав списка подчеркивает высокий уровень доверия президента к партии и ее ключевым представителям», – считает эксперт.

Кроме того, напоминает Данилин, президент поставил перед партийцами четкую задачу – постоянно работать с людьми, слышать их запросы и отражать их в Народной программе. «Именно такая постоянная связь с гражданами позволяет «Единой России» оставаться партией, способной вести страну вперед даже в самых сложных условиях», – заключил он.

Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав партийцев наращивать темпы этой деятельности.