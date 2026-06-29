Адвокат объяснила, как законно присвоить найденные на улице деньги

Адвокат Борзенко: С найденными на улице деньгами нужно обратиться в полицию

Tекст: Ольга Иванова

Как напоминает Борзенко, найденные деньги юридически остаются собственностью их владельца, а ст. 227 ГК РФ обязывает нашедшего пытаться вернуть находку, передает «Газета.Ru». Она предупредила, что простое присвоение купюр может обернуться уголовным делом.

«Необходимо подать в орган местного самоуправления или полицию письменное заявление с указанием точного времени, места и обстоятельств обнаружения денег», – пояснила она. По словам юриста, полиция фиксирует находку в специальном журнале, описывает обстоятельства в рапорте, а купюры зачисляются на лицевой счет по учету средств во временном распоряжении территориального органа МВД.

Если в течение шести месяцев объявляется владелец, он должен письменно указать приметы купюр, обстоятельства утраты, предъявить паспорт и любые документы, подтверждающие право собственности. Закон не устанавливает закрытый перечень таких бумаг, вопрос решается отдельно в каждом случае. Владелец не обязан платить вознаграждение, однако, согласно ст. 229 ГК РФ, может добровольно отдать нашедшему до 20% суммы и возместить необходимые документально подтвержденные расходы, связанные с находкой.

Если владелец не появляется, нашедший автоматически получает право собственности, но лишь при условии, что подавал первоначальное заявление и затем снова обратится в полицию за выдачей денег. Без этого шага право собственности не возникает, и хозяин может взыскать сумму через суд в любой момент. При обнаружении денег в помещении или транспорте они передаются представителю владельца объекта, который становится ответственным за находку и получает соответствующие права.

Борзенко подчеркнула, что с крупными суммами нужно быть особенно осторожными, так как их присвоение или растрата могут повлечь уголовную ответственность, а сами средства нередко оказываются преступного происхождения. Еще опаснее фальшивые купюры: за их сбыт ст. 186 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы, при этом уголовная ответственность наступает и при неумышленной попытке расплатиться или обменять подделку, тогда как в полиции подлинность банкнот проверят специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Алексей Гавришев объяснил последствия присвоения найденного кошелька без попытки вернуть его владельцу или передать в полицию.

В центре Москвы полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении мужчины, присвоившего найденный на улице пакет с крупной суммой в валюте.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о способах распознавания фальшивых купюр и напомнил об уголовной ответственности за попытку расплатиться подделкой.