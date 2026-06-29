Эксперты предупредили о подорожании услуг из-за спасения «Почты России»

«Известия»: План спасения «Почты России» обернется расходами для бизнеса

Tекст: Дмитрий Зубарев

План финансового оздоровления «Почты России» способен спровоцировать рост стоимости услуг кредитных организаций, пишут «Известия».

В Национальном совете финансового рынка проанализировали законопроект о реформе почтовой связи и пришли к выводу, что новые требования увеличат издержки банков на отправку документов вдвое.

Законопроект, уже принятый в первом чтении, предлагает создать платную электронную систему для юридически значимой переписки. Банки опасаются, что бизнес обяжут дублировать официальные уведомления через эту платформу. Затраты каждого крупного игрока рынка могут достичь 200 млн рублей в год, что в итоге отразится на комиссиях для клиентов.

«Только в 2025-м убытки «Почты России» составили почти 19 млрд рублей. В предыдущем году они были еще выше», – напомнил директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. Положение компании ухудшилось из-за падения объема международных отправлений и конкуренции с маркетплейсами.

Финансовый сектор предлагает сохранить за гражданами право выбора способа получения уведомлений и сделать бесплатной отправку сообщений о защите от мошенничества. В противном случае технический сбой может привести к пропуску важных платежей и штрафам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития подготовило законопроект о создании платной государственной платформы для официальной электронной переписки.

В начале июня правительство внесло инициативу о модернизации сервисов почтового оператора на рассмотрение парламента.

На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили данный документ в первом чтении.