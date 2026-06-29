Турция резко раскритиковала решение Израиля признать геноцид армян

Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с резкой критикой израильского руководства. Дипломаты отметили, что правительство Израиля пытается «скрыть собственные преступления» против палестинцев посредством политических манипуляций, передает агентство «Анадолу».
Подобные шаги игнорируют правовые факты, добавили в турецком ведомстве.
В МИД Турции подчеркнули, что такая риторика стала следствием тяжелого положения премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его окружения после выдачи ордеров на их арест Международным уголовным судом.
Накануне правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху полностью поддержал данную инициативу министра иностранных дел Гидеона Саара.
Напомним, в прошлом году прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение Международного уголовного суда об аресте израильского политика.