Турция резко раскритиковала решение Израиля признать геноцид армян

Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи, сообщает ТАСС. Инициатором документа выступил глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар.

«Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании геноцида армян», – заявил министр в распространенном видеообращении. По его словам, эти трагические события привели к гибели 1,5 млн человек и разрушению культурного наследия.

Саар выразил благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим членам кабинета за поддержку инициативы. Он подчеркнул, что принятие этого решения является моральным долгом еврейского государства.

Геноцидом армян называют массовое истребление и депортацию армянского населения в 1914-1918 годах. Турция признает факт гибели людей, но категорически отвергает термин «геноцид» и оспаривает число жертв.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара. В апреле президент России Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины трагедии. Архиепископ Езрас назвал всеобщее признание геноцида святым долгом армян.