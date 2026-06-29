Х5 остановила поставки Kinder и Rafaello из-за завышенных цен

Х5 прекратила закупки сладостей Ferrero из-за завышения отпускных цен

Tекст: Мария Иванова

Компания Х5, управляющая сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила поставки продукции Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder из-за завышения отпускных цен, передает ТАСС.

В пресс-службе компании заявили: «Х5 остановила поставки продукции компании «Ферреро Руссия» (продукция под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и др.) из-за неоправданного завышения отпускных цен».

В компании уточнили, что текущих запасов продукции Ferrero хватит чуть более чем на один месяц. По словам представителей ретейлера, предлагаемые коммерческие условия не позволяют удерживать товары производителя в доступном ценовом сегменте для значительной части покупателей.

В Х5 отметили, что доходность производителя, заложенная в отпускные цены, кратно превышает рентабельность ретейлера. В пресс-службе подчеркнули, что такой дисбаланс считают необоснованным, не намерены субсидировать его за свой счет и не хотят перекладывать дополнительные расходы на покупателей, которые стали рациональнее подходить к расходам.

Также в компании указали, что действующие условия оплаты не соответствуют скорости реализации продукции «Ферреро Руссия», поэтому сотрудничество в нынешнем формате сочли нецелесообразным. В Х5 сообщили, что неоднократно предлагали партнеру конструктивные решения, однако он не проявил готовности пересмотреть условия. При этом ретейлер остается открытым к диалогу и готов возобновить сотрудничество при приведении коммерческих параметров к справедливому уровню.

Как писала газета ВЗГЛЯД, X5 Group в июле 2025 года прекратила отгрузку продукции Snickers и Twix в свои магазины из-за несогласия с условиями ценообразования со стороны Mars.

В сентябре 2025 года X5 Group после длительных переговоров возобновила закупки кондитерской продукции Mars для сетей «Пятерочка» и «Перекресток» на новых условиях.

Осенью 2025 года ретейлер «Лента» заявил о прекращении сотрудничества с производителем бытовой химии Reckitt из-за непрозрачных условий и невозможности обеспечить низкие цены.