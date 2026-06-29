Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае продлились более трех часов

Tекст: Вера Басилая

Переговоры белорусского лидера с председателем КНР длились свыше трех часов, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», – заявил Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что государства поддерживают плотный контакт в международных делах.

В свою очередь президент Белоруссии обратил внимание на активное использование китайских технологий во всех сферах экономического развития республики. По словам Лукашенко, Минск полностью удовлетворен уровнем применяемых разработок и высоким качеством получаемой продукции. Стоит отметить, что нынешняя поездка стала уже 17-м визитом белорусского руководителя в КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Пекин.

В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин выразил полную поддержку суверенитету Белоруссии.



