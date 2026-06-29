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    29 июня 2026, 09:43 • Новости дня

    Европейские цены на газ выросли до 490 долларов

    Европейский газ подорожал до 488 долларов на торгах ICE

    Tекст: Мария Иванова

    На утренних торгах в Европе стоимость газа выросла почти на 2%, удерживаясь немного ниже отметки 490 долларов за 1 тыс. куб. метров

    Биржевые котировки газа в Европе утром в понедельник росли в пределах 2%, передает РИА «Новости».

    Июльские, ближайшие, фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открыли торги на уровне 494,3 доллара за тыс. куб. м, что на 2,9% выше. К 9.20 мск цена составляла 488,7 доллара, прибавив 1,8% к расчетной отметке пятницы в 480,2 доллара за 1 тыс. куб. метров.

    По расчетам агентства, в марте средняя биржевая цена газа в Европе выросла почти на 60% к февралю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов.

    В прошлом месяце котировки с 15 по 20 мая держались выше 600 долларов за тыс. куб. м. Максимум за время нынешнего конфликта, 853,7 доллара, был зафиксирован 19 марта, когда глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.

    В 2021–2022 годах цены были значительно выше, а исторический рекорд в 3892 доллара за 1 тыс. куб. метров был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня стоимость июльских фьючерсов на газ на бирже ICE достигла 496 долларов за тысячу кубометров.

    18 июня котировки фьючерсов на крупнейшем европейском газовом хабе снизились до района 490 долларов за тысячу кубометров.

    8 июня на фоне эскалации на Ближнем Востоке стоимость июльских фьючерсов TTF в Европе превысила уровень 600 долларов за тысячу кубометров.

    27 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии

    Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров

    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ иронично прокомментировал ситуацию в штаб-квартире Еврокомиссии, где охлаждение воздуха оставили только на верхних этажах здания, у руководства.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объяснил причину работы кондиционеров исключительно на верхних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии, передает ТАСС.

    «На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее – поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети.

    Ранее издание Politico сообщило о частичном отключении системы кондиционирования в 13-этажном здании Еврокомиссии в Брюсселе. Причиной стала аномальная жара в Европе, при этом охлаждение сохранилось в кабинетах Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

    Весной Кирилл Дмитриев предрек Урсуле фон дер Ляйен наступление зимы из-за провальной энергетической политики. Незадолго до этого глава РФПИ назвал руководителя Еврокомиссии «убийцей экономики».

    Прошлым летом в странах Евросоюза началась масштабная пропагандистская кампания против использования кондиционеров.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе установилаьс рекордная жара, и Франция уже расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам.

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    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

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    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

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    27 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг жесткой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.

    Армандо Мема осудил выступление Урсулы фон дер Ляйен на международной конференции по Украине в Гданьске, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на признание руководства объединения в ведении прокси-войны против Москвы.

    «России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, – это чистое зло», – написал финский деятель в социальной сети X.

    Он выразил недовольство тем, что европейские средства направляются на боевые действия вместо восстановления собственной экономики. По его мнению, Европа превратилась в союз войны, поэтому государствам необходимо вернуть свою независимость. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что именно Старый Свет стал главным препятствием для достижения мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема назвал необычными слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения.

    Для подлинного мира с Россией он призвал полностью сменить европейский правящий класс.

    Ранее представитель партии «Альянс свободы» потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому из-за прилетающих украинских беспилотников.

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    27 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию

    Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Европе необходимо увеличить давление на Россию и расширить военную и финансовую поддержку киевского режима на фоне продолжающегося конфликта, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что странам Евросоюза следует усилить давление на Россию, передают «Вести».

    «Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны», – сказал министр.

    По мнению Цахкны, только при условии увеличения военной и финансовой помощи Киеву российские власти будут готовы сесть за стол переговоров. При этом официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности именно дипломатическому пути урегулирования конфликта.

    Ранее комиссия парламента Эстонии одобрила принципы для возможных переговоров с Москвой.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна отверг идею диалога с российской стороной.

    Премьер-министр республики Кристен Михал назвал давление единственным работающим методом против Москвы.

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    26 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах ускорилась и превысила 480 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на газ в Европе продемонстрировали уверенный рост, преодолев отметку в 480 долларов за тысячу кубометров на фоне динамики лондонской биржи.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках в пятницу показала рост на 1,6%, достигнув уровня выше 480 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 478,7 доллара, прибавив 0,8%.

    К 14.55 по московскому времени показатель вырос до 482,2 доллара за тысячу кубометров. Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 474,7 доллара. Весной котировки демонстрировали высокую волатильность: в марте средние цены взлетели почти на 60% из-за обострения на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с начала 2023 года.

    В апреле стоимость снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов. Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта 2026 года на уровне 853,7 доллара. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейском хабе TTF удержалась около отметки 478 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE снизились до 490 долларов.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

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    27 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    МИД: Запад разжег конфликты во всей Евразии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза и Североатлантического альянса в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента, стремясь превратить его в арену геополитического противостояния. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Трофимов заявил, что страны Запада провоцируют напряженность в собственных интересах, стремясь сдержать глобальных конкурентов, передает ТАСС. Он выступил с таким заявлением на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Разговор о безопасности может быть долгим. Какие существуют угрозы? Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», – подчеркнул дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что западные государства спровоцировали кризис на Украине и в Восточной Европе. Кроме того, они раскачивают ситуацию на Балканах и поставили Ближний Восток на грань масштабной войны.

    Трофимов добавил, что дестабилизация охватывает Центральную, Южную и Восточную Евразию. По его словам, милитаризация затрагивает даже Арктику, куда НАТО пытается проникнуть со всем своим арсеналом инструментов в рамках стратегии по сдерживанию альтернативных центров силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов указал на необходимость продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами после спецоперации.

    Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко назвал Украину расходным материалом Запада в гибридном противостоянии.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Североатлантического альянса устанавливать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

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    26 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Польша напомнила о праве вето в вопросе вступления Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский: У Варшавы есть право вето на вступление Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не гарантирует их завершения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их завершения», – сказал глава МИД в эфире телеканала TVN.

    Сикорский уточнил, что главы переговоров, по его ожиданиям, будут очень сложными и потребуют выработки решений, выгодных для обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Он отдельно указал, что Польша обладает правом вето по вопросу присоединения Украины к Евросоюзу и, по его словам, находится в привилегированном положении как государство-член объединения.

    Опрос, проведенный лабораторией IBRiS, показал, что почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла продолжает развиваться. Кроме того, власти Польши проводят расследование нескольких уголовных дел о шпионаже в интересах Украины.

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    26 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп предупредил о введении 100% пошлин на европейские товары в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины в 100% на импорт из европейских стран, если они обложат налогом американские цифровые компании.

    «Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые эти страны близки к тому, чтобы действительно сделать это», – указал Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в 100% на все товары, поставляемые в США.

    Американский лидер также отметил, что новые пошлины заменят существующие торговые сделки с этими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Дональд Трамп выдвинул ультиматум Франции из-за цифрового налога. Французские власти обязали американские IT-корпорации платить налог на доходы.

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    26 июня 2026, 17:20 • Новости дня
    Стубб утвердил разрешающие ввоз ядерного оружия в Финляндию поправки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Парламент одобрил соответствующие законодательные изменения 17 июня. «Президент республики одобрил предложение», – сказано в официальном документе, сообщает РИА «Новости».

    Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о готовности страны разрешить ввоз ядерного оружия.

    В апреле финское правительство внесло в парламент соответствующий законопроект.

    В середине июня депутаты поддержали данные изменения в законодательство.

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    27 июня 2026, 03:34 • Новости дня
    «Страна.ua» увидела в скандале Украины и Польши борьбу за лидерство в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    По версии украинского издания «Страна.ua», разразившийся между Варшавой и Киевом скандал вызван борьбой за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза.

    «Нынешний конфликт – это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношений, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля Украина и Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза», – говорится в публикации.

    Аналитики издания считают, что этот инцидент приведет к торможению евроинтеграции Украины. Кроме того, Киеву, по оценке издания, могут навязать такие условия вступления в ЕС, которые серьезно ослабят его позиции на европейском рынке, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла продолжает развиваться.

    Кроме того, власти Польши проводят расследование нескольких уголовных дел о шпионаже в интересах Украины.

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    27 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    МИД пообещал ответить на запрет Румынии для российских гимнасток

    Захарова пообещала ответ на запрет Румынии для российских гимнасток

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и пообещала ответ на демарш Бухареста.

    Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и верной реакцией на произвол местных властей.

    Представитель ведомства добавила, что нагнетаемая в Румынии русофобия демонстрирует неспособность государства обеспечить равные условия для участников международных соревнований. Москва не оставит без последствий этот инцидент.

    «Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    По словам дипломата, ситуация усугубляется тем, что санкции против российских спортсменок инициировал местный градоначальник. Организаторы мероприятия и власти не решились перечить чиновнику, который прикрывался дежурными политическими заявлениями.

    Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом.

    В ответ сборная России по художественной гимнастике пропустит этап Кубка вызова.

    Международная федерация гимнастики анализирует данный инцидент.

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    27 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военную помощь Украине

    Фицо: Причин для выделения военной помощи Украине у Словакии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия не станет выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО на 70 млрд евро, для этого нет причин, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что причин для выделения средств на военную поддержку Киева у Братиславы нет, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Словакия откажется от участия в новом пакете финансирования от НАТО.

    «У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины», – заявил Фицо в телеэфире. Политик уверен, что подобная поддержка лишь затягивает конфликт.

    Поскольку Братислава не участвовала в военном кредите по линии Евросоюза, премьер намерен провести переговоры с руководством страны. Цель – лишить словацкую делегацию мандата на одобрение новой программы помощи. Саму делегацию на июльском саммите альянса в Анкаре возглавит президент Петер Пеллегрини.

    Ранее дипломатические источники сообщали, что итоговый документ саммита может обязать союзников ежегодно направлять Киеву около 70 млрд евро на протяжении нескольких лет.

    Премьер-министр Роберт Фицо отказался от участия Словакии в новой программе финансовой поддержки Киева.

    Ранее Фицо исключил возможность бесплатной передачи вооружений украинской стороне.

    Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар подтвердил сохранение курса на полный отказ от военной помощи из государственных запасов.

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    27 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Польша завершила второй этап поисков захоронений жертв УПА

    Завершен второй этап поиска жертв УПА в украинских Пужниках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские специалисты закончили очередной этап розыска останков поляков, убитых украинскими националистами в селе Пужники, однако новые массовые захоронения обнаружить не удалось, сообщила министр культуры республики Марта Ченковская.

    Польские эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений поляков, убитых нацистами УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ), в украинских Пужниках, передает РИА «Новости».

    «Поиски в Пужниках, проведенные Фондом «Свобода и демократия» в сотрудничестве с Померанским медицинским университетом при участии Министерства культуры и национального наследия и Института национальной памяти, завершены. На этот раз второе массовое захоронение жертв не найдено. Это печальная новость, но она не меняет нашей цели», – написала глава Минкульта республики в соцсети.

    По словам министра, каждая жертва заслуживает того, чтобы ее нашли, дали имя и достойно похоронили. В ведомстве добавили, что следующий этап работ предварительно запланирован на 17 августа после подготовки площадки и расчистки кустарника.

    Второй этап поисков начался в понедельник на территории кладбища исчезнувшего села в Тернопольской области. На сегодняшний день там найдены останки 43 человек, которые будут торжественно захоронены в сентябре 2026 года. По свидетельствам очевидцев, во второй могиле могут находиться останки 90 жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году администрация Тернопольской области разрешила польским специалистам продолжить поиски массовых захоронений в Пужниках.

    Весной польский Сейм утвердил День памяти жертв устроенного украинскими националистами геноцида.

    В мае лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию УПА.

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