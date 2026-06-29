Европейские цены на газ выросли до 490 долларов

Европейский газ подорожал до 488 долларов на торгах ICE

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки газа в Европе утром в понедельник росли в пределах 2%, передает РИА «Новости».

Июльские, ближайшие, фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открыли торги на уровне 494,3 доллара за тыс. куб. м, что на 2,9% выше. К 9.20 мск цена составляла 488,7 доллара, прибавив 1,8% к расчетной отметке пятницы в 480,2 доллара за 1 тыс. куб. метров.

По расчетам агентства, в марте средняя биржевая цена газа в Европе выросла почти на 60% к февралю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов.

В прошлом месяце котировки с 15 по 20 мая держались выше 600 долларов за тыс. куб. м. Максимум за время нынешнего конфликта, 853,7 доллара, был зафиксирован 19 марта, когда глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.

В 2021–2022 годах цены были значительно выше, а исторический рекорд в 3892 доллара за 1 тыс. куб. метров был установлен в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня стоимость июльских фьючерсов на газ на бирже ICE достигла 496 долларов за тысячу кубометров.

18 июня котировки фьючерсов на крупнейшем европейском газовом хабе снизились до района 490 долларов за тысячу кубометров.

8 июня на фоне эскалации на Ближнем Востоке стоимость июльских фьючерсов TTF в Европе превысила уровень 600 долларов за тысячу кубометров.