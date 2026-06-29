Мировые морские перевозки подорожали до максимума перед новыми пошлинами США

FT: Стоимость морских грузоперевозок выросла до рекордного уровня из-за пошлин США

Tекст: Мария Иванова

В преддверии новых американских пошлин глобальные расценки на морские перевозки взлетели до двухлетнего максимума, передает ТАСС со ссылкой на The Financial Times.

По данным цифровой платформы Freightos, стоимость фрахта из Азии в США и Европу достигла рекордных значений с лета 2024 года.

Цена доставки стандартного 40-футового контейнера (длиной 12,9 м, шириной 2,44 м и высотой 2,59 м) из Китая на восточное побережье США подскочила за месяц на 62% – до 7880 долларов. Отправка грузов из КНР в Средиземноморье подорожала на 47%, составив 6431 доллар.

«Неопределенность в отношении пошлин и стоимости судового топлива привела к ускоренной погрузке товаров, особенно в США, что резко повысило ставки фрахта», – подчеркивается в заявлении крупнейшей ассоциации судовладельцев BIMCO. Представитель Freightos Джуда Левин пояснил, что логистические компании переносят поставки на более ранние сроки из-за рисков летних сбоев и подорожания топлива на фоне ближневосточного кризиса.

В июле Вашингтон планирует обложить продукцию из 60 стран пошлинами в 10% или 12,5% в рамках борьбы с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Мера опирается на закон о торговле 1974 года, позволяющий президенту США жестко отвечать на любые ущемления национальных коммерческих интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые грузовые перевозки в США столкнулись со сбоями из-за новых американских пошлин и вызвали волну отмен и изменений маршрутов.

Частичное перекрытие маршрута через Ормузский пролив вынудило ведущие судоходные компании переводить доставку топлива и товаров на сухопутные пути на фоне резкого удорожания фрахта.

С августа 2025 года в США начнут действовать новые пошлины от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.