Глава МИД Эстонии признал разногласия ЕС по давлению на Россию

Глава МИД Эстонии Цахкна признал разногласия ЕС по давлению на Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что в Евросоюзе существует немало стран, которые выступают против усиления давления на Россию в условиях обсуждения возможных переговоров между Европой и Россией, сообщает РИА «Новости».

Цахкна рассказал, что часть государств считает необходимым сохранять нейтральность, если речь идет о посредничестве в переговорах. «Вероятно, у нас много стран в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию, потому что они будут говорить: «Если ведутся переговоры и мы посредники, то мы должны быть нейтральными», – заявил Цахкна Financial Times.

Ранее в СМИ появлялась информация о поиске кандидатуры для роли переговорщика с Россией. Среди возможных фигур назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас и нынешняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на данный момент Евросоюз ограничивается только обсуждениями кандидатур и никаких конкретных шагов в этом направлении не предпринимается. В европейских СМИ продолжаются спекуляции относительно того, кто может стать посредником в диалоге между ЕС и Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин усомнился в способности стран Евросоюза выступить посредниками на мирных переговорах.

Днем позже российский лидер провел закрытую личную встречу с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас категорически исключила назначение этого немецкого политика переговорщиком от ЕС.