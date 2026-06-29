Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

Володин сообщил о вступающих в силу новых законах в июле

Tекст: Вера Басилая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Max о вступающих в силу в июле законах. Нововведения касаются противодействия мошенникам и усиления контроля за мигрантами.

Банки и микрофинансовые организации получат возможность оперативно запрашивать данные из квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет предупреждать мошеннические действия. Кроме того, родители смогут получать выписки по счетам своих детей, что защитит несовершеннолетних от вовлечения в преступные схемы.

В сфере миграционной политики уже вступили в силу законы об ответственности за уклонение от медосвидетельствования и подделку документов об отсутствии опасных заболеваний.

Также существенно увеличиваются пошлины: за оформление гражданства они вырастут в 12 раз – до 50 тыс. рублей, за разрешение на временное проживание – в восемь раз – до 15 тыс. рублей, а за вид на жительство – в пять раз – до 30 тыс. рублей.

В середине июня Совет Федерации одобрил закон о значительном увеличении государственных пошлин для иностранцев.

Ранее депутаты нижней палаты парламента приняли инициативы об увеличении стоимости легализации мигрантов.

В конце мая Государственная дума ввела уголовную ответственность за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний.