Афганистан заявил о гибели мирных жителей при атаке Пакистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авианалет ВВС Пакистана произошел вечером в воскресенье, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о жертвах среди мирного населения в своем аккаунте в соцсети.

«Прошлой ночью Пакистан подверг бомбардировкам уезд Гиян провинции Пактика, уезд Цамкани в провинции Пактия и уезда Маравар в проинции Кунар. В результате этих атак десятки мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и ранены», – написал Моджахед.

Он назвал действия Пакистана трусливым, агрессивным и варварским преступлением, осудив их.

Моджахед напомнил, что 8 июня ВВС Пакистана уже бомбили дома мирных жителей в Кунаре, Хосте и Пактике. Тогда погибли 13 человек, включая 11 детей, а 14 женщин и детей получили ранения. Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявлял о проведении наземной операции вдоль границы, за которой последовали точечные удары по убежищам террористов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на афгано-пакистанской границе возобновились активные боестолкновения.

В марте власти Афганистана пообещали жесткий ответ за смертельную бомбардировку Кабула.

В феврале афганские вооруженные силы начали военную операцию против пакистанских войск.